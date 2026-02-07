台維斯盃》黃琮豪惜敗黎巴嫩老將 關鍵雙打再討回顏面

黃琮豪。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年台維斯盃世界一級升降賽今於台北市網球中心點燃戰火，26歲台將黃琮豪力拚2盤，4：6、4：6惜敗31歲老將哈桑（Benjamin Hassan），地主台灣隊與黎巴嫩形成點數1：1平手，週日雙打再上陣的黃琮豪，期許搶下關鍵第3點討回顏面。

台維斯盃為國際男網團體對抗賽，2018年亞大區二級台灣客場曾以點數2：3不敵黎巴嫩，如今暌違8年狹路相逢，得捍衛主場力保世界一級資格。週六吳東霖直落2擊退哈比卜（Hady Habib）之後，第2點單打接手的黃琮豪錯失開賽4：2領先，遭到哈桑接連雙破反撲，連掉4局讓出首盤；次盤黃琮豪重振旗鼓，怎奈老經驗對手越打越順，加上第7局失守，苦戰近1個半小時直落2吞敗。

請繼續往下閱讀...

「很可惜，想拚一下，但幾個關鍵球沒拿到。」剛服完替代役的黃琮豪賽後表示，臨場手感沒問題，只是發球得再加強，才能有效壓制對手。單、雙打兼具的他將與前輩謝政鵬合作，兩人元月在暖武里挑戰賽拿到亞軍，期許發揮默契與地主優勢力退黎巴嫩組合，「體能還可以，先把這場拿下來。」此外，台灣隊長楊宗樺第4點單打將由吳東霖把關；若戰線拖到決勝第5點，再視球員狀態應對調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法