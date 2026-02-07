自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

台維斯盃》黃琮豪惜敗黎巴嫩老將 關鍵雙打再討回顏面

2026/02/07 15:28

黃琮豪。（記者陳逸寬攝）黃琮豪。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年台維斯盃世界一級升降賽今於台北市網球中心點燃戰火，26歲台將黃琮豪力拚2盤，4：6、4：6惜敗31歲老將哈桑（Benjamin Hassan），地主台灣隊與黎巴嫩形成點數1：1平手，週日雙打再上陣的黃琮豪，期許搶下關鍵第3點討回顏面。

台維斯盃為國際男網團體對抗賽，2018年亞大區二級台灣客場曾以點數2：3不敵黎巴嫩，如今暌違8年狹路相逢，得捍衛主場力保世界一級資格。週六吳東霖直落2擊退哈比卜（Hady Habib）之後，第2點單打接手的黃琮豪錯失開賽4：2領先，遭到哈桑接連雙破反撲，連掉4局讓出首盤；次盤黃琮豪重振旗鼓，怎奈老經驗對手越打越順，加上第7局失守，苦戰近1個半小時直落2吞敗。

「很可惜，想拚一下，但幾個關鍵球沒拿到。」剛服完替代役的黃琮豪賽後表示，臨場手感沒問題，只是發球得再加強，才能有效壓制對手。單、雙打兼具的他將與前輩謝政鵬合作，兩人元月在暖武里挑戰賽拿到亞軍，期許發揮默契與地主優勢力退黎巴嫩組合，「體能還可以，先把這場拿下來。」此外，台灣隊長楊宗樺第4點單打將由吳東霖把關；若戰線拖到決勝第5點，再視球員狀態應對調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中