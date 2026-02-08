詹皇領軍湖人戰勇士 今日賽事預告與轉播

詹姆斯（中）、D.格林（左）。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，西部第2的馬刺面對西部第12的獨行俠，馬刺挑戰4連勝，獨行俠則要力拚中止6連敗；西部第5的湖人將碰上西部第8的勇士，由於勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、湖人一哥東契奇（Luka Doncic）都將缺陣，「詹皇」詹姆斯（Lebron James）將碰上D.格林（Draymond Green）領軍的勇士。

請繼續往下閱讀...

TPBL賽事方面，海神面對特攻，戰神碰上夢想家；PLG方面，洋基工程迎戰獵鷹。

TPVL方面，台鋼天鷹面對桃園雲豹飛將，台中連莊碰上台北伊斯特。

另外還有HBL賽事、冬季奧運、亞洲羽球團體錦標賽、日本職籃B聯盟、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

07：00 獨行俠 VS 馬刺

09：30 勇士 VS 湖人

轉播：緯來體育

羽球亞團賽

09：25 女團決賽

17：55 男團決賽

轉播：愛爾達體育3台

日本職業籃球B.League

13：00 滋賀湖泊 VS 島根魔術

轉播：愛爾達體育1台、緯來精采

HBL

12：00 永平高中 VS 永仁高中 女子預賽

13：40 淡水商工 VS 北一女中 女子預賽

15：20 苗栗高商 VS 陽明高中 女子預賽

17：00 能仁家商 VS 南湖高中 男子複賽

18：40 南山高中 VS 彰縣成功 男子複賽

轉播：愛爾達體育1台

TPBL

14：30 特攻 VS 海神 轉播：緯來體育

17：00 夢想家 VS 戰神 轉播：MOMO TV

PLG

17：00 獵鷹 VS 洋基工程 轉播：YouTube

TPVL

15：00 桃園雲豹飛將 VS 台鋼天鷹 轉播：愛爾達體育4台、緯來育樂、緯來精采

18：30 台北伊斯特 VS 台中連莊 轉播：愛爾達體育4台、緯來體育、緯來精采

冬季奧運

15：55 雪板 男/女平行大曲道資格賽 轉播：愛爾達體育2台

18：20 高山滑雪 女子下坡道決賽 轉播：愛爾達體育2台

20：55 冬季兩項 混合接力決賽 轉播：愛爾達體育2台

23：30 法國VS瑞典 冰球 女子預賽 轉播：愛爾達體育2台

22：55 競速滑冰 男子5000M決賽 轉播：愛爾達體育4台

23：55 雪橇 男子單人第3/4趟 轉播：愛爾達體育3台

英超

21：50 布萊頓 VS 水晶宮 轉播：愛爾達體育1台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法