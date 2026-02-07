自由電子報
奧運

出席義大利米蘭冬奧開幕式 美國副總統范斯伉儷被噓

2026/02/07 16:02

美國副總統范斯6日偕妻烏沙現身義大利米蘭聖西羅球場出席2026年冬季奧運開幕式。（美聯社）美國副總統范斯6日偕妻烏沙現身義大利米蘭聖西羅球場出席2026年冬季奧運開幕式。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）與妻子烏沙（Usha Vance）6日在義大利米蘭出席2026年冬季奧運開幕式；但當范斯出現在聖西羅球場（San Siro Stadium）的大螢幕上時，觀眾席間竟傳出零散噓聲，反映出義大利對范斯的頂頭上司－－美國總統川普－－的政策的不滿。

在冗長的各國代表團進場接近尾聲之際，身穿白色Ralph Lauren外套的美國隊在歡呼與口哨聲中入場；但當球場大螢幕的畫面從美國運動員切換到在看台上揮舞美國國旗的范斯與烏沙時，群眾情緒為之轉變。

儘管范斯伉儷出現在大螢幕的時間不過數秒，但卻招致零星揶揄與喝倒采；球場上雖然播放著震耳欲聾的進場音樂，噓聲仍清晰可聞。

范斯在開幕式前的本週稍早就抵達米蘭，還曾觀看美國運動員出賽，包括5日在美國女子冰上曲棍球隊出賽時現身觀眾席，以及6日現身花式滑冰比賽現場。

范斯經常透過公開發言與社群發文力挺上司川普、批評北大西洋公約組織（NATO）及其成員國、為華府出兵抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的軍事行動辯護，以及力推往往造成暴力甚至致人於死的鎮壓移民行動。

美國副總統范斯伉儷6日在米蘭冬奧開幕式上揮舞國旗，歡迎美國隊進場。（法新社）美國副總統范斯伉儷6日在米蘭冬奧開幕式上揮舞國旗，歡迎美國隊進場。（法新社）

就在6日冬奧開幕式開始前數小時，群眾走上米蘭街頭抗議美國移民暨海關執法局（ICE）人員現身義大利。隸屬美國國土安全部的ICE是負責執行川普的掃蕩移民政策的主力，該局人員目前之所以身處義大利，是要提供當地官員建議以確保冬奧安全。

