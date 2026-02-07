自由電子報
桌球》讓2追3逆轉世青金牌搭檔吳映萱 陳忞昕U17排名賽首度封后

2026/02/07 15:54

台南小將陳忞昕逆轉吳映萱，奪下U17排名賽女子組第一名。（取自WTT官網）台南小將陳忞昕逆轉吳映萱，奪下U17排名賽女子組第一名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕115年17歲組青少年桌球排名賽女子組賽事持續在北市松山家商激戰，16歲台南小將「明日之星」陳忞昕一路過關斬將，最終在第一次賽的決賽克服局數0:2落後，以3:2逆轉國泰女將吳映萱拿下第一名，連續4年入選17歲國手，也一舉揮別去年底成人國手選拔賽失利的陰霾。

左手持拍的陳忞昕去年底在成人國手選拔賽第一次賽衝關賽，錯失局數2:0領先，遭國泰女將鄭先知逆轉，之後歷經7天21場苦戰後，和國手門票擦身而過，也讓她心中始終憋著一股氣。

這次17歲排名賽，陳忞昕連續擊敗鍾采邑、林琬容、蘇佳妗、彭硯蓉等好手，8強也在「台南內戰」中以3:2逆轉郭語瑄，4強再以直落三力退另一台南好手黃韞纈，和2024年攜手奪下世界青少年錦標賽U15歲組女雙金牌的搭檔吳映萱會師決賽。

面對去年U17排名賽第一名的吳映萱，陳忞昕一開賽以9:11、8:11連丟2局，她在第3局展開絕地大反攻，先以11:6追回1局，第4局更克服開局2:6落後，11:8扳平戰局。決勝局陳忞昕5:0強勢開局後，一騎絕塵而去，11:3快意獲勝。

陳忞昕和吳映萱交手多次互有勝負，不過，最近一次在去年底國手選拔賽，陳忞昕以3:1獲勝，她說，「其實也想那麼多，因為這是最後一場比賽，就是盡全力去拚，很開心能拿下第一名，今年球季也算有個好的開始。」

教練黃聖盛表示，陳忞昕正處於上升期，成人國手選拔賽失利後，不館在訓練或比賽，那口氣始終提不上來，這次U17排名賽拿下第一名，對她的信心有很大的提升，尤其最近她在技術上進行微調，增加正手進攻能力，這次排名賽也有看到效果。

