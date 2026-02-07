自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》「雖然我們輸了，但棒球贏了」 美國主帥誓言復仇日本：2023年那一敗真的很痛

2026/02/07 17:15

大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在今年3月開打，上屆亞軍美國隊來勢洶洶，組成眾星雲集的「復仇者聯盟」，期盼粉碎日本2連霸美夢奪回冠軍。總教練迪羅薩（Mark DeRosa）接受美國影音串流平台Netflix訪問時誓言要重返榮耀。

取得世界棒球經典賽日本國內獨家轉播權的美國影音串流平台Netflix，以「訪問世界名帥：侍日本包圍網2026」為主題，6日在YouTube上釋出各國總教練談論如何阻止日本隊連霸、分享備戰心情與內心想法的影片。回顧上屆冠軍賽，大谷翔平與昔日隊友楚奧特（Mike Trout）在9局上演夢幻對決，最終大谷K掉美國隊長投出再見三振，率領日本武士奪冠，留下「經典」一幕。

美國隊總教練迪羅薩受訪坦言，從2023年開始自己就一直在等待這個機會，雖然不完全說是復仇，但上一次的敗北確實讓人感到非常痛苦。他也首度透露當時賽後在休息室的談話，他對全體球員說道：「雖然這場比賽我們以2：3輸了，但最終贏球的是『棒球運動』本身。」

本屆美國夢幻隊將由新任隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍，迪羅薩表示，賈吉的加入非常關鍵，因為他能擔任起球隊領袖的角色，希望他不要去在意自己該站在什麼位置，只要相信球隊的理念。

談到衛冕軍日本武士隊，德羅薩點名警戒大谷翔平和山本由伸，他認為日本隊上屆先發投手戰力完整，有大谷，也有山本。這次自己很想擊敗山本，他去年成為了自己最喜歡的球員之一，因為他在季後賽的表現真的太驚人了。他也補充道，日本隊的打線中有不少棘手的打者，這點我完全理解。對大谷翔平表達最大程度的警戒。同時也稱讚日本隊：「他們積極進攻的打法以及全隊的凝聚力都非常出色，我對此抱持極大的尊敬。」

