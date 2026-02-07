經典賽》曾被驗出大麻的巴耶茲無緣為波多黎各出賽 美媒批太愚蠢

巴耶茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月開打，位在A組的波多黎各原本有意找來老虎球星巴耶茲（Javier Baez），但根據《底特律自由新聞》報導，巴耶茲在2023年經典賽期間，藥檢被驗出大麻，雖然沒有違反大聯盟官方規定，卻觸發世界棒壘球總會（WBSC）的藥檢規定，因此巴耶茲被處2年內不可參加WBSC認可的賽事，禁賽期間是2024年4月26日至2026年4月26日。

《底特律自由新聞》指出，大聯盟和大聯盟球員工會都曾爭取恢復巴耶茲參加經典賽的資格，並提到自2020年球季起，大麻在大聯盟的相關規定下已經允許使用，但WBSC的藥檢政策比大聯盟更嚴格。

請繼續往下閱讀...

《Bleacher Nation》記者塞拉米（Michael Cerami）撰文直言，2026年，娛樂用的大麻在美國24個州合法，醫療用途的大麻約在40個州合法，認為巴耶茲無緣經典賽一事太愚蠢，更指出這還不是最近的一次藥檢結果。

波多黎各曾傳出多名主力因保險問題，讓波多黎各棒協揚言退賽，最後仍決定參賽。但原本奇奇參賽的大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）、太空人明星游擊柯瑞亞（Carlos Correa）等人，都因保險問題無法參賽。

去年增加防守外野防區的巴耶茲，去年出賽126場，交出12轟、57分打點，打擊率2成57的表現。生涯在大聯盟征戰12年的巴耶茲，三度入選明星賽，曾摘2018年的國聯打點王，也是2020年國聯游擊金手套獎得主，生涯兩度代表波多黎各出戰經典賽。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法