體育 棒球 日職

日職》首打席痛擊台灣代表孫易磊 火腿隊混血好手坦言心境

2026/02/07 16:57

孫易磊。（資料照，記者李惠洲攝）孫易磊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕日本火腿隊今天舉行紅白賽，兩位經典賽台灣代表古林睿煬、孫易磊，分別代表兩隊先發各投1局。古林睿煬一度造成滿壘危機但未失分，而孫易磊則遭水谷瞬擊出陽春砲、失1分。

連同首局的首打席全壘打，水谷瞬單場雙響，在球團舉辦的首次實戰有了好的開始。

首局面對紅隊先發右投、同時也是WBC台灣代表的孫易磊，第6球的變速球被他鎖定擊出，球在強風助威下越飛越遠，最終越過左外野全壘打牆；第3局再度以首名打者上場，面對第二任投手松本遼大，第3球鎖定外角卡特球，再敲出一發中外野方向全壘打。

談到兩支全壘打，水谷瞬坦言，首局面對孫易磊雖開轟，當下並不認為球會過牆。水谷說：「打出去的瞬間其實覺得是左外野飛球。不過對我來說，比起結果，更重要的是確實揮棒、積極出擊。雖然稍微有點擦到，但不是不好的擊球內容。」相較之下，水谷認為，他的第2轟不論是球種設定還是擊球方向，都是完全完美的一擊。

被問及本季目標，水谷喊出「Triple Four」。依他自己的解釋，是希望站上超過444個打席，並在守備上累積超過444局的出賽機會，象徵要固定成為主力並完成這些數字。同時，他也對象徵頂級打者的「Triple Three」（3成打擊率、30轟、30盜）抱持企圖心。

水谷瞬坦言，不想成為「單季30轟，但打擊率僅2成2」的選手，「我想成為能打、能跑、也能守的球員，所以會把30轟放在心中，同時也希望盜壘和打擊率都能逐漸接近目標。」

