TPBL》「這週突然怪怪的」戰神總經理林祐廷解釋史東離隊始末

台新戰神總經理林祐廷說明洋將史東未解約離隊。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北戰神洋將史東今突然現身蒙古聯賽，球團發出聲明嚴正譴責，球隊總經理林祐廷稍早親上火線還原始末，表示過去這週持續與史東溝通，對於他突然離隊相當意外，後續也會秉持合約精神處理。

史東在加盟戰神前曾在2021-23年間兩度來台效力T1台啤英熊與台中太陽，成為T1聯盟史上最快達成千分紀錄的球員，同時也是聯盟首位千分達陣者，不過此次季中加盟戰神發揮空間不多，僅出賽8場，平均貢獻15.1分、6.6籃板，如今更與球團出現合約糾紛。

林祐廷今在賽前受訪時表示，這週一直持續與史東溝通，「他希望離隊，但我們沒有答應，週四他練習未到，我們就有聽到他可能會去蒙古的消息，週五去宿舍找他，人已經收完行李走了，我們後續會依合約精神處理，下週也會與FIBA（國際籃球總會）溝通。」

對於史東突然想要離隊，林祐廷不諱言，史東可能對上場時間不滿意，「進攻選擇不是以他為主，他可能對於上場時間不多有點不滿。」

林祐廷指出，史東簽的合約的確不是年度保障合約，對於遲到或缺席練球在合約上也有相關條款，「坦白說，直到這一週前他的狀態都沒什麼問題，練習也都滿積極，這一週突然感覺怪怪的，也有很多溝通，未來球隊針對洋將管理也會有相對應的處理方式，避免這樣的情況再發生。」

戰神今雖登錄3名洋將，不過基德因練球出現右膝不適、新洋將弗利沙則是腸胃炎不適，因此將只以梅克單洋將出戰新北國王。

史東。（資料照，記者陳逸寬攝）

