TPBL》26分差打爆爐主海神 龍頭雲豹收4連勝戰績持續獨走

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹今作客高雄巨蛋，團隊5人得分超過雙位數，以101：75輕取高雄海神，4連勝寫意到手，爐主海神則苦吞4連敗。

海神近期苦吞3連敗，今開賽慢熱，首節8投0中，帶著14：23落後陷入次節，第二節靠吳曉謹外線破網，一度追到38：41，但隨後又陷入得分荒，雲豹拉出13：0一波流，帶著54：38優勢進入下半場。

雲豹上半場團隊命中率高達55%，高錦瑋攻下全隊最高16分，迪亞洛挹注10分，林信寬拿下9分，海神前兩節團隊命中率僅34.9%，出現16次失誤，以吳曉謹11分最佳。

易籃後，雲豹延續火力，再以17：7的攻勢擴大差距，麥卡洛與余純安在籃下卡位時還發生爭執，所幸衝突沒有擴大，雲豹打完前三節已經握有的81：52的大幅優勢，也讓勝負提前定調。

雲豹此役繳出54.8%的團隊命中率，迪亞洛攻下全隊最高24分、12籃板，高錦瑋挹注21分、6籃板，麥卡洛進帳15分，林信寬與克羅馬都拿13分。

海神戰績持續下探，團隊命中率僅31.4%，全場出現24次失誤，賽克維奇與吳曉謹都拿13分，克力斯進帳12分，新人廖偉皓進帳10分。

