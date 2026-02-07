自由電子報
經典賽》衛冕軍日本隊傳出壞消息！ 洋聯救援王平良海馬受傷了

2026/02/07 18:28

平良海馬。（資料照，法新社）平良海馬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月開打，入選日本隊的西武獅明星投手平良海馬，今天傳出傷情，平良海馬的左小腿出現輕微拉傷，這可能會影響他出征經典賽戰場。

日媒《體育報知》報導，根據球團的說法，平良海馬在本月5日的練習中出現小腿不適，因此缺席6日的訓練，近日他有到球場，但卻是做個別調整訓練，預計完全康復需要2至3週的時間。

平良海馬曾在2021年為日本隊奪得東京奧運金牌，去年12月日本隊公布首波國手名單時，平良海馬當時就入選日本隊國手。

目前日本隊這次的30人名單有14名投手，道奇日本巨星大谷翔平被列在「指定打擊」，很有可能無法在經典賽登板投球。假如平良海馬缺陣，日本隊只剩13名投手，可能勢必要再補進1名投手。

近兩年以後援為主的平良海馬，去年扛起西武獅終結者職位，摘得太平洋聯盟救援王。平良海馬上季出賽54場，交出4勝2敗、31次救援成功、8次中繼成功，防禦率為1.71，整季投52.2局賞53次三振，被打擊率為2成26，每局被上壘率為1.22。平良海馬預計今年重返先發投手。

衛冕軍日本隊在本屆經典賽與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

