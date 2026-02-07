自由電子報
中職》統一獅新洋投喬登入選加拿大隊 期待與台灣在4強賽交手

2026/02/07 18:49

統一獅新洋投喬登。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕大聯盟日前公布2026年經典賽各隊30人名單，統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic）是中職唯一入選的外籍球員，他表示，很榮幸能代表加拿大參加經典賽，感激的成分大於驚喜，希望能在邁阿密與台灣隊交手。

喬登指出，很高興入選經典賽30人名單，能代表國家參加國際賽讓他備感榮幸，畢竟這是很多運動員從小的夢想，因為加拿大隊已經與統一球團達成共識，現階段雙方的運作非常順暢，目前在春訓的調整也朝向經典賽去準備。

喬登表示，過去幾次國際賽都曾被加拿大隊徵詢意願，或因為球團不願意放行，或考量職業生涯要拚大聯盟，很遺憾都無法成行，這次與統一獅簽約前就被告知可能入選，來台時雖有心理準備但不是很篤定，直到公佈30人名單才確定入選。

加拿大過去5屆從未自分組預賽出線，本屆與波多黎各、古巴、哥倫比亞、巴拿馬編在Ａ組，喬登認為，加拿大這次有機會首次晉級8強，希望能在賽事後段與台灣交手，「我們在Ａ組，台灣在Ｃ組，如果要碰到，應該是在邁阿密的4強戰了吧？我很期待。」

統一獅新洋投喬登。（記者李惠洲攝）

統一獅新洋投喬登。（記者李惠洲攝）統一獅新洋投喬登。（記者李惠洲攝）

