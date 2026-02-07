自由電子報
木聯》賴謙凡飆速154公里！ 大溪高中2連勝前進第三階段

2026/02/07 19:19

賴謙凡飆極速154公里關門。（學生棒聯提供）賴謙凡飆極速154公里關門。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨日首戰開胡的大溪高中，今天（7日）對上陽明高中再下一城，靠著6局下李旻翰三分砲奠定勝基，最後半局再讓賴謙凡登板飆出極速154公里關門成功，終場以7比1獲勝，在高中木棒聯賽第二階段拿下二連勝。

陽明一開賽靠著2安打先馳得點，不過這也是全場唯一得分，大溪投手徐少樺自此穩住戰局，先發6局僅被敲出2安打，而大溪打線則是逐步反撲，3局下利用失誤、保送上壘，黃宇敲出二壘安打，加上失誤、四死球，大溪一舉攻下3分。

大溪5局下再下一城，到了6局下，李旻翰在1出局一、二壘有人局面時扛出中外野三分砲，大溪就此底定勝局，最後半局再讓賴謙凡踏上投手丘，他用13球，沒被敲出安打也無失分，最快球速達到154公里，刷新個人極速。

大溪總教練鄭錦繁表示，賴謙凡第一階段只投4球，最快球速達到152公里，今天再創新高，他自黑豹旗之後就沒再出賽，身體狀況很好，主要也是投手戰力夠，林珺希、徐少樺都能先發投長局數，且打擊有發揮，高三打者陳柏凱、李旻翰都打出全壘打，火力復甦。

鄭總再說，賴謙凡是自律的選手，這三年來，每年都有給自己設定階段性目標，高二球速150公里，希望追上林珺希，到高三再設立155公里，今天很接近了，他今天控球也保持水準，心態穩定，朝旅外目標前進。

大溪晉級第三階段，鄭錦繁說，這兩場雖贏球，但守備、跑壘失誤多，希望到第三階段減少發生錯誤，才能走得更遠。

大溪前進第三階段。（學生棒聯提供）大溪前進第三階段。（學生棒聯提供）

