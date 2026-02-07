自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》連莊直落三打敗雲豹飛將 本季31勝並保主場不敗紀錄

2026/02/07 19:20

連莊主場依舊不敗。（連莊提供）連莊主場依舊不敗。（連莊提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPVL台中連莊排球隊，在今日以25：20、25：20、31：29打退桃園雲豹飛將，連莊收下本季第31勝，也延續主場不敗的紀錄。

適逢農曆年節將近，連莊商品部本週推出多款應景新品，包括勝利御守吊飾、球員手寫設計春聯，以及酒紅色復古應援帽 Tee，營造濃厚新春氛圍。賽前球員手持春聯進場，小魔女啦啦隊也特別換上旗袍造型登場，為主場增添喜氣與年節特色。

連莊首局由「戰神」施琅率先開火，頻頻在攻擊端取分，施宗諭發出 ACE 球拉開比分差距，連莊在攔網端也有效壓制對手，末段宋柏霆關鍵得分，汪秉勳快攻收尾，也成功先下一城。連莊在第2局中段找回節奏，透過跑位與切動創造進攻機會，漢佳、吳宗軒接連出手得分，也漂亮取得聽牌。

吳宗軒。（連莊提供）吳宗軒。（連莊提供）

比賽進入第3局，雙方展開激烈拉鋸，在 Deuce 階段一度陷入膠著，地主連莊還是技高一籌，以直落三獲勝，成功捍衛主場。

宋柏霆此仗替補上陣，在第3局局末多次挺身而出，但只為自己表現打「及格」評價，他指出，開局狀態並不理想，但隨著比賽進行逐漸調整心態，「後面從接發球做起，讓自己穩定下來，一直在做修正。」

談到第3局拉鋸階段能成功收下勝利的關鍵，宋柏霆認為接發球仍是致勝因素，「雖然後段發球失誤偏多，但只要把接發球穩住，就能有效提升第一波進攻的成功率，這也是我們能撐住並拿下比賽的重要原因！」

吳宗軒。（連莊提供）吳宗軒。（連莊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中