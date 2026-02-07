TPVL》連莊直落三打敗雲豹飛將 本季31勝並保主場不敗紀錄

連莊主場依舊不敗。（連莊提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPVL台中連莊排球隊，在今日以25：20、25：20、31：29打退桃園雲豹飛將，連莊收下本季第31勝，也延續主場不敗的紀錄。

適逢農曆年節將近，連莊商品部本週推出多款應景新品，包括勝利御守吊飾、球員手寫設計春聯，以及酒紅色復古應援帽 Tee，營造濃厚新春氛圍。賽前球員手持春聯進場，小魔女啦啦隊也特別換上旗袍造型登場，為主場增添喜氣與年節特色。

連莊首局由「戰神」施琅率先開火，頻頻在攻擊端取分，施宗諭發出 ACE 球拉開比分差距，連莊在攔網端也有效壓制對手，末段宋柏霆關鍵得分，汪秉勳快攻收尾，也成功先下一城。連莊在第2局中段找回節奏，透過跑位與切動創造進攻機會，漢佳、吳宗軒接連出手得分，也漂亮取得聽牌。

吳宗軒。（連莊提供）

比賽進入第3局，雙方展開激烈拉鋸，在 Deuce 階段一度陷入膠著，地主連莊還是技高一籌，以直落三獲勝，成功捍衛主場。

宋柏霆此仗替補上陣，在第3局局末多次挺身而出，但只為自己表現打「及格」評價，他指出，開局狀態並不理想，但隨著比賽進行逐漸調整心態，「後面從接發球做起，讓自己穩定下來，一直在做修正。」

談到第3局拉鋸階段能成功收下勝利的關鍵，宋柏霆認為接發球仍是致勝因素，「雖然後段發球失誤偏多，但只要把接發球穩住，就能有效提升第一波進攻的成功率，這也是我們能撐住並拿下比賽的重要原因！」

吳宗軒。（連莊提供）

