體育 籃球 PLG

PLG》隊史首勝來了！洋基痛宰富邦終止開季8連敗 古德溫被趕出場還吐口水

2026/02/07 19:22

洋基痛宰富邦終止開季8連敗。（洋基提供）洋基痛宰富邦終止開季8連敗。（洋基提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕洋基工程今在主場新竹市立體育館火力全開，團隊6人得分超過雙位數，以112：91擊敗富邦勇士，終止開季8連敗，終於收下成軍首勝。

洋基成立以來遲遲等不到首勝，近期也進行不少陣容異動，除與傑克森分道揚鑣，也補進洋將柯瓦隆、德古拉以及外籍生張傑瑋，此役擺上庫薩斯與德古拉雙塔收到效果，加上張傑瑋手感火燙，第二節打出41：23猛攻，柯瓦隆還飆2記超高難度三分彈讓主場球迷沸騰，洋基帶著69：51領先進入下半場。張傑瑋前兩節就攻下14分，狀元葉惟捷也拿下13分。

洋基易籃後持續輸出，一度將領先擴大至25分差，第四節開賽不久，古德溫被吹了違反運動精神犯規後相當不滿，在念念有詞後再吞一次技術犯規，離場前還在場上吐口水，情緒失控走出場，勇士末節追分有限，本季客場吞下6連敗尚未開胡。

洋基隊史單場得分新高，庫薩斯21分、12籃板，張傑瑋貢獻17分、9籃板、5助攻，葉惟捷16分、4助攻，德古拉16分、11籃板，柯瓦隆挹注13分、7籃板，李漢昇進帳11分。

富邦勇士苦吞3連敗，莫巴耶22分、12籃板，古德溫與吳永盛各拿11分，林志傑拿下10分、4助攻。

張傑瑋。（洋基提供）張傑瑋。（洋基提供）

葉惟捷。（洋基提供）葉惟捷。（洋基提供）

德古拉。（洋基提供）德古拉。（洋基提供）

林志傑。（勇士提供）林志傑。（勇士提供）

古德溫。（勇士提供）古德溫。（勇士提供）

