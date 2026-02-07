木聯》洪冠宇臨危受命先發好投 三民高中奪重要一勝

洪冠宇臨危先發好投。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕前5局就以5比0領先，三民高中今天（7日）在6局上換投遭到成德高中追回4分，還好廖信棠登板守住最後防線，終場三民以5比4驚險勝出，在高中木棒聯賽第二階段勝場開張。

三民昨日首戰落敗，成德則是贏球，兩隊今天交手，三民1局下就有攻勢，高子竣、張耀斌、歐峻佑都敲出安打，加上保送、失誤，先得3分，2局下成德投手控球失準，保送連發，加上失誤，三民再得2分。

有了分數入袋，也讓三民先發投手洪冠宇投來更有信心，他以59球登板5局無失分，僅被敲出2安打，投出5次三振，沒有四死球。6局上，三民換投後，成德趁機追回4分，讓戰局一度緊張，三民再換上第三任投手廖信棠才踩住煞車，驚險守住一分領先。

三民總教練張榮勳表示，這場先搶勝，對後續壓力才不會太大，臨時決定賽前更換投手，讓最穩定的洪冠宇先發，他在第一階段投比較多，因此讓他這場投5局，他在去年東岸聯盟投很好，曾對穀保家商2局5K，回來持續進步，控球好，目前表現可圈可點。

洪冠宇提到，本來是明天先發，臨時更改有點驚訝，趕快調整心態穩下來，靠守備幫忙，今天控球不錯，第二階段穩定性變較好。洪冠宇說，去年東岸聯盟在高雄市聯隊，跟其他球隊球員學習到不少心態、技術的東西，幫助很大，回來後求進步，練習更用心，知道自己要做什麼，今年高三也是最後一年打木棒聯賽，珍惜、認真投每一顆球，畢業前希望將球速提升到140公里。

三民拿下關鍵一勝，不過還沒確定晉級，張榮勳坦言，今年的投打戰力是近幾年最為吃緊的一年，且又有傷兵，打得很辛苦，還好選手團隊凝聚力不錯，大家想拚，希望持續下去。

三民辛苦拿重要一勝。（學生棒聯提供）

