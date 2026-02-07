自由電子報
HBL》超愛AI拿下國際科展二等獎 邵永曦用胸腔X光判斷乳癌將出國比賽

2026/02/07 19:28

開南商工高一生邵永曦以「深度學習之胸腔X光影像判讀於乳癌早期篩檢之應用」為題，拿下技高最優的二等獎，他同時也是一名籃球員。（記者楊綿傑攝）開南商工高一生邵永曦以「深度學習之胸腔X光影像判讀於乳癌早期篩檢之應用」為題，拿下技高最優的二等獎，他同時也是一名籃球員。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣科學展覽會（TISF）今頒發各類獎項，開南商工高一生邵永曦以「深度學習之胸腔X光影像判讀於乳癌早期篩檢之應用」為題，拿下技高最優的二等獎，並入選國手，將代表台灣參與盧森堡國際科學博覽會。他同時是HBL高中籃球聯賽強隊開南商工的球員之一，充分展現學業及球技兼具的特質。

台灣國際科學展覽會一向受到國際關注，今年共計32國、667位師生、231件優勝作品進入決賽，參賽團隊數創新高，顯示我國的國際科展已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。歷經數日評選，今天頒發數學、化學、動物學、植物學、微生物學、生物化學、醫學與健康科學、行為與社會科學、物理與天文學科、地球與環境科學、電腦科學與資訊工程、環境工程及工程學科等13個科別的大會首獎以及大會最高榮譽青少年科學獎。

而為發掘技高潛力新秀，台灣科學博覽會今年首增工程科學B組，拿到工程學科二等獎的邵永曦受訪時說明，由於家庭有醫學背景，自己注意到目前篩檢乳癌的乳房攝影，設備成本高、過程也不舒服，因此開始思考能否利用胸部X光作為替代方案，並以AI去辨識判讀乳癌特徵。

邵永曦提到，胸部X光成本低、普及率可以比較高，篩檢起來會更有效率，他的想法是如果模型初步認為有罹患癌症的可能，可以再作進一步篩檢。而在通過醫院IRB的情況下，他分別拿有得乳癌、沒得乳癌的胸部X光片讓模型學習，希望模型可以發揮辨識人類難以察覺的情況。

至於目前研究成果，邵永曦坦言，準確度尚低於乳房攝影，只能先作為前期機會性篩檢之用，但他也強調，因為模型陰性預測值很高，若模型判斷沒有得到癌症，就有高達95.7%的機率確實未罹癌。他也強調，自己非常喜歡AI，未來想讀資工系，會持續投入研究，目標能改變公衛的運作模式。

