體育 棒球 中職

中職》統一獅首場對外熱身賽 朱迦恩轟陽春彈、全場11安擊敗台灣電力

2026/02/07 19:47

朱迦恩轟陽春砲。（記者李惠洲攝）朱迦恩轟陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天在台南棒球場安排第1場對外熱身賽，7名投手輪番上陣雖被轟出2發2分彈，靠打線擊出11支安打含朱迦恩陽春彈，於3局下鯨吞5分奠定勝基，以8：4擊敗備戰春季聯賽的業餘勁旅台灣電力。

獅隊由郭俊麟先發，用30球投2局，被打1支安打無失分，之後動用6位投手，以邱浩鈞7局上連續飆出3次三振、劉予承8局上演出3上3下內容最好，投手群雖只被擊出5支安打，但楊強森於3局上、高偉強於9局上各被李育全、李冠賢轟出2分彈。

郭俊麟。（記者李惠洲攝）郭俊麟。（記者李惠洲攝）

獅隊3局下發動首波攻勢，整整打滿1輪，靠4支安打配合失誤與保送，鯨吞5分以5：2超前，4局下朱迦恩開砲再添1分，第6、7局又各得1分，比數拉開到8：2，朱迦恩、王翾祐都有單場2安的演出，替補上場的全紹凱安打、保送各1，2次打擊都上壘。

首席教練郭俊佑表示，以第1場對外熱身賽來說，每位投手都勇於與打者對決，把好的球路投出來，就算被打再去修正，郭俊麟今年春訓往先發的方向準備，以往投球感覺有點閃躲，從3日的隊內賽到今天的熱身賽，都用30球左右就完成2局投球，內容還算不錯。

兩隊打完9局上已經相差4分，依據賽前協議繼續打9局下，台電投手張畯耀面對4人次都沒解決，被打1支安打還有3次保送，1出局後兩隊同意結束比賽。

台電李育全。（記者李惠洲攝）台電李育全。（記者李惠洲攝）

朱迦恩。（記者李惠洲攝）朱迦恩。（記者李惠洲攝）

