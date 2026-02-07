自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》飛米戲劇性絕殺率國王逆轉戰神！梅克破紀錄48分白忙一場

2026/02/07 19:51

新北國王飛米（中）絕殺，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北國王飛米（中）絕殺，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北台新戰神今在和平籃球館交手新北國王，雙方激戰到最後一刻，國王靠飛米的跳投絕殺，以98：96逆轉戰神，也讓攻下破紀錄48分梅克白忙一場。

戰神近期洋將狀況不少，今賽前發出聲明譴責史東違反合約離隊，此役雖登錄3名洋將，不過基德因練球出現右膝不適、新洋將弗利沙則是腸胃炎不適，因此只以梅克單洋將出戰新北國王。

梅克今晚扛下戰神進攻重任，上半場就攻下19分、10籃板，率隊帶著48：46領先進入下半場，易籃後雙方持續你來我往，熊祥泰在倒數33秒飆進超前三分彈，幫助國王取得94：91領先，不過接下來戰神站上罰球線都沒失手，取得96：94超前，飛米在最後7秒放進2分，兩隊再度戰成96：96平手。

戰神本握有最後一擊機會，但梅克此時出現走步違例，將機會交到國王手上，飛米轉身跳投得手，球轉了幾圈後落進籃框，以戲劇性絕殺率隊帶走勝利。

國王此役6人得分超過雙位數，致勝功臣飛米拿下全隊最高25分，奧帝挹注18分，喬丹拿下15分，林書緯本土最高15分，林彥廷13分、7助攻，熊祥泰進帳12分。

梅克此役出賽46分鐘，33投15中，得分超越先前新竹攻城獅努利的 44 分，締造聯盟單場得分新猷，可惜仍無法幫助球隊贏球，丁聖儒拿下次高14分。

新北國王飛米（右）絕殺，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北國王飛米（右）絕殺，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

台新戰神梅克（左）中距離出手。（記者陳志曲攝）台新戰神梅克（左）中距離出手。（記者陳志曲攝）

新北國王飛米絕殺，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北國王飛米絕殺，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

新北國王林書緯（右）三分出手。（記者陳志曲攝）新北國王林書緯（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

台新戰神丁聖儒（左）運球突破。（記者陳志曲攝）台新戰神丁聖儒（左）運球突破。（記者陳志曲攝）

