桌球

亞洲杯桌球賽》7局大戰擊退日本冠軍宇田幸矢 張佑安首度參賽就闖進4強

2026/02/07 20:06

張佑安在男單8強賽擊退日本名將宇田幸矢，闖進4強。（取自WTT官網）張佑安在男單8強賽擊退日本名將宇田幸矢，闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲一銀小將張佑安今晚在2026年亞洲杯男單8強戰，在局數3:2、第6局9:4領先下，雖然被追成3:3，但決勝局依舊扛住壓力，以11:5力退世界排名26的日本名將宇田幸矢，驚險闖進4強，也是繼蔣澎龍、莊智淵和去年的林昀儒之後，第4位晉級亞洲杯男單4強的台灣球員，明天將和世界球王王楚欽爭奪決賽門票。

世界排名106的張佑安上午先在16強以直落三扳倒世界排名46的香港直拍橫打名將黃鎮廷，8強對決曾在2020年打敗日本一哥張本智和，贏得全日本錦標賽男單冠軍的宇田幸矢，手感依舊火燙，一開賽就以11:8、11:8連下兩城，給對手一記下馬威。

宇田幸矢在第3局展開反擊，6:1開局後，很快以11:3扳回一城。第4局，張佑安在4:9落後下沒有放棄，連趕4分逼出對手的暫停，在9:10絕境下又連續化解2個局點，最終仍以11:13讓出。

張佑安第5局重整旗鼓，在2:4落後下連拿7分，11:8再拿1局，第6局也取得9:4大幅領先，不料，近鄉情怯，在接近勝利的時刻卻連丟7分，9:11被宇田再度扳平。不過，張佑安並未亂了陣腳，決勝局在0:2落後下打出一波9:0的高潮，宇田幸矢雖連追3分，但最後接發球失誤，張佑安11:5贏得生涯最重要勝利。

另一場8強賽，世界排名第一的王楚欽在「中國內戰」中以4:2擊退周啟豪，連兩年挺進4強。

