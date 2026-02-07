自由電子報
HBL》彰縣成功逆襲南湖高中 隊史8強首勝出爐

2026/02/07 20:56

彰縣成功高中打下隊史8強首勝（高中體總提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕首次打進8強的彰縣成功高中，今晚在板橋體育館靠著張承曄、王家程、余玄騰、余玄胤和外籍生派翠克都有雙位數得分，最終以92：86打敗南湖高中，不僅賞給南湖本季首敗，彰縣成功也拿下隊史8強首勝，也讓114學年HBL男子組的晉級態勢變得更加混亂。

彰縣成功上屆以高一球員為主體就打到12強複賽，本屆更上層樓挺進8強，不過在8強首場面對衛冕軍松山高中，也在開賽取得領先優勢，以及昨天又在延長賽才敗給東泰高中，但這兩場都可以看出他們的競爭力。

余玄騰進帳12分、8助攻。（高中體總提供）

面對本季10場全勝的南湖高中，彰縣成功第2節打出27：12攻勢強勢翻轉戰局，並在第3節持續守住領先優勢，即使南湖在末節試圖追分仍無用，最終就由彰縣成功拿下歷史性的勝利。

張承曄繳出18分、18籃板，余玄騰進帳12分、8助攻，王家程打滿40分鐘斬獲21分，余玄胤投進5顆三分球拿15分，派翠克貢獻11分。

南湖方面，幸宇勝繳出24分、14籃板和7助攻，周佑承也有17分、9籃板、9助攻的「準大三元」表現，陳泓宇也有19分進帳，南湖輸球後本屆男子組也沒有不敗球隊。

張承曄18分、18籃板，帶領彰縣成功高中打下隊史8強首勝（高中體總提供）

王家程打滿40分鐘斬獲21分，帶領彰縣成功高中打下隊史8強首勝（高中體總提供）

余玄胤投進5顆三分球拿15分，帶領彰縣成功高中打下隊史8強首勝（高中體總提供）

派翠克（記者林岳甫攝）

彰縣成功高中打下隊史8強首勝（高中體總提供）彰縣成功高中打下隊史8強首勝（高中體總提供）

