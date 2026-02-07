中職》球迷建議支援「666」骰子 郭俊麟：完全沒有必要

郭俊麟拿著六點骰子。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕郭俊麟沒能入選2026年經典賽國手，不少球迷卻認為台灣隊還是需要他的參與，提議他支援12強賽的幸運物「666」骰子，他雖然覺得這個想法很有趣，卻也搖手笑說：「這次投手很強，完全沒有必要。」

郭俊麟去年在春訓右腳拉傷，直到5月才上一軍，由於狀況一直拉不起來，7月完全沒在一軍出賽，8、9月都在一、二軍間上下，整季只在一軍出賽10場、投29局，防禦率9.62是單季最差，沒被列入集訓名單並不意外，但有球迷提議，他可以支援「666」骰子，讓台灣隊帶去東京集氣。

郭俊麟表示，因為大家說他是骰子型投手，都希望他可以骰到6，才會出現那個骰子，但是應該只有對他有用，「以前國家隊最多14位投手，這屆經典賽16位不但是最多的1次，每個人戰力都非常強，應該不太需要啦！」

看到陳冠宇連續3屆入選經典賽台灣隊，郭俊麟透露，陳冠宇決定參加集訓前有通知他，他很高興也鼓勵好友參賽，「已經35歲還能入選國家隊，真的很不簡單，往後幾年可能沒有這樣的機會再進國家隊。」

郭俊麟認為，陳冠宇很有領導能力，球隊需要有經驗的選手帶領，「2017年我們一起打經典賽，當時也有資深學長坐鎮，經典賽這種比賽不是選手想打就能入選，就像這次，教練覺得需要投手多一點，野手的名額就會變少。」

