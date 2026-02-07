自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》德古拉加盟讓洋基找到核心！李逸驊：終於可以拿董事長的首勝獎金了

2026/02/07 21:35

洋基總教練李逸驊。（資料照，PLG提供）洋基總教練李逸驊。（資料照，PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG新軍洋基工程今團隊6人得分超過雙位數，以112：91擊敗富邦勇士，終止開季8連敗，收下隊史首勝，總教練李逸驊指出，德古拉的加盟對球隊帶來很大的幫助。

洋基今擺上庫薩斯與德古拉「雙塔」收到效果，加上外籍生張傑瑋手感火燙，第二節打出41：23猛攻，易籃後最多將領先擴大至25分，不僅收下首勝，隊史單場得分也寫下新高，庫薩斯攻下21分、12籃板，張傑瑋貢獻17分、9籃板、5助攻，葉惟捷16分、4助攻，德古拉16分、11籃板。

總教練李逸驊表示，找來德古拉對球隊來說是很大的幫助，原本比較擔心會被勇士一直打快攻，但今天快攻只讓對手拿14分，表現相當理想，節奏掌控得也不錯，美中不足的是分差擴大時板凳球員上來又被縮小差距，讓主力球員又得回到場上。

李逸驊透露，本來還計劃擺出「三塔」，讓庫薩斯、德古拉、阿拉薩同時上陣，不過因為後來分差過大沒有使用這個配置，「對方禁區可能會直接被我們碾爆。」

李逸驊指出，目前球隊進攻主軸會以禁區為主、外圍為輔，對於拿下成軍首勝，他表示，團隊成軍時間較短、倉促，陣容也不斷變動，德古拉加盟後，終於找到球隊的核心，「8連敗之後我們的士氣沒有低落，練球還是非常認真，大家的求勝慾望還是非常積極認真，老闆的首勝獎金一直存在那邊、利息存了滿久，所以我們都領不到，今天終於把董事長的首勝獎金拿下來，大家都非常開心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中