PLG》德古拉加盟讓洋基找到核心！李逸驊：終於可以拿董事長的首勝獎金了

洋基總教練李逸驊。（資料照，PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG新軍洋基工程今團隊6人得分超過雙位數，以112：91擊敗富邦勇士，終止開季8連敗，收下隊史首勝，總教練李逸驊指出，德古拉的加盟對球隊帶來很大的幫助。

洋基今擺上庫薩斯與德古拉「雙塔」收到效果，加上外籍生張傑瑋手感火燙，第二節打出41：23猛攻，易籃後最多將領先擴大至25分，不僅收下首勝，隊史單場得分也寫下新高，庫薩斯攻下21分、12籃板，張傑瑋貢獻17分、9籃板、5助攻，葉惟捷16分、4助攻，德古拉16分、11籃板。

請繼續往下閱讀...

總教練李逸驊表示，找來德古拉對球隊來說是很大的幫助，原本比較擔心會被勇士一直打快攻，但今天快攻只讓對手拿14分，表現相當理想，節奏掌控得也不錯，美中不足的是分差擴大時板凳球員上來又被縮小差距，讓主力球員又得回到場上。

李逸驊透露，本來還計劃擺出「三塔」，讓庫薩斯、德古拉、阿拉薩同時上陣，不過因為後來分差過大沒有使用這個配置，「對方禁區可能會直接被我們碾爆。」

李逸驊指出，目前球隊進攻主軸會以禁區為主、外圍為輔，對於拿下成軍首勝，他表示，團隊成軍時間較短、倉促，陣容也不斷變動，德古拉加盟後，終於找到球隊的核心，「8連敗之後我們的士氣沒有低落，練球還是非常認真，大家的求勝慾望還是非常積極認真，老闆的首勝獎金一直存在那邊、利息存了滿久，所以我們都領不到，今天終於把董事長的首勝獎金拿下來，大家都非常開心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法