亞洲杯桌球賽》出征前和林昀儒特訓奏效 張佑安首張世界杯門票到手

張佑安闖進亞洲杯男單4強，首度取得世界杯門票。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名106的張佑安是今年亞洲杯桌球賽台灣隊4名男子選手中排名最低，卻走得最遠，他在16強賽先以3:0完封世界排名46的香港一哥黃鎮廷，8強再以4:3力退世界排名26的日本名將宇田幸矢，首次參賽就闖進4強，締造今年亞洲杯最大驚奇，也為自己爭得生涯第一張世界杯參賽門票。

去年在亞青桌球賽摘下U19歲組男單銀牌的張佑安表示，「這是我第一次參加這種大賽，賽前也沒想太多，就是希望能把自己的實力發揮出來，今天發揮得還不錯，可以說是超常發揮。」

請繼續往下閱讀...

晚間8強戰，張佑安第6局在9:4大幅領先下連丟3分，雖然叫了暫停依舊未能止血，重回比賽後又連丟4分，9:11被逆轉，張佑安說，「當時只是想要打得穩一點，沒想到失誤反而多了點，決勝局就是當成第1局打，重新再來，後來取得9:2領先，我就覺得會贏。」

張佑安近兩年擔任台灣一哥林昀儒的陪練員，這次出發到海南島參加亞洲杯之前也在國訓中心和小林一起練了6天，對他在面對高水準的選手幫助頗大，他說，「昀儒相持能力、手上調節能力都很出色，尤其是對節奏的控制，以前我都太想要一下子就解決對手，但從昀儒身上學到很多。」

張佑安這次亞洲杯打出令人耳目一新的表現，他也透露，今年有針對步伐、銜接和防守進行特訓，確實有突破瓶頸的感覺。至於明天決賽將迎戰世界排名第一的中國名將王楚欽，他說，「就是盡力去拚!」

