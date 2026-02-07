自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

亞洲杯桌球賽》出征前和林昀儒特訓奏效 張佑安首張世界杯門票到手

2026/02/07 21:36

張佑安闖進亞洲杯男單4強，首度取得世界杯門票。（取自WTT官網）張佑安闖進亞洲杯男單4強，首度取得世界杯門票。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名106的張佑安是今年亞洲杯桌球賽台灣隊4名男子選手中排名最低，卻走得最遠，他在16強賽先以3:0完封世界排名46的香港一哥黃鎮廷，8強再以4:3力退世界排名26的日本名將宇田幸矢，首次參賽就闖進4強，締造今年亞洲杯最大驚奇，也為自己爭得生涯第一張世界杯參賽門票。

去年在亞青桌球賽摘下U19歲組男單銀牌的張佑安表示，「這是我第一次參加這種大賽，賽前也沒想太多，就是希望能把自己的實力發揮出來，今天發揮得還不錯，可以說是超常發揮。」

晚間8強戰，張佑安第6局在9:4大幅領先下連丟3分，雖然叫了暫停依舊未能止血，重回比賽後又連丟4分，9:11被逆轉，張佑安說，「當時只是想要打得穩一點，沒想到失誤反而多了點，決勝局就是當成第1局打，重新再來，後來取得9:2領先，我就覺得會贏。」

張佑安近兩年擔任台灣一哥林昀儒的陪練員，這次出發到海南島參加亞洲杯之前也在國訓中心和小林一起練了6天，對他在面對高水準的選手幫助頗大，他說，「昀儒相持能力、手上調節能力都很出色，尤其是對節奏的控制，以前我都太想要一下子就解決對手，但從昀儒身上學到很多。」

張佑安這次亞洲杯打出令人耳目一新的表現，他也透露，今年有針對步伐、銜接和防守進行特訓，確實有突破瓶頸的感覺。至於明天決賽將迎戰世界排名第一的中國名將王楚欽，他說，「就是盡力去拚!」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中