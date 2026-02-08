MLB》靠盜壘奪下3座世界大賽冠軍 前皇家快腿意外過世、享年34歲

戈爾過世，享年34歲。（取自皇家隊X）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，以出色跑壘速度以技巧聞名的前大聯盟外野手戈爾（Terrance Gore）驚傳過世，享年34歲。

戈爾擁有史上最獨特的職棒生涯之一，於2011年選秀第20輪才獲得皇家唱名的他，於2014年登上大聯盟，最後1次出賽是在2022年，期間112場出賽僅14場先發、85個打席，幾乎擔任專職代跑的他，生涯首安直到2018年才出現，儘管打擊表現並不突出，但憑藉出色的守備與驚人跑速，仍讓他在大聯盟佔有一席之地。

請繼續往下閱讀...

戈爾生涯8個大聯盟球季有5年效力皇家，是2014、15年皇家美聯冠軍成員，該2年季後賽戈爾在8戰中5次嘗試盜壘成功4次，也助皇家於2015年奪冠。接著戈爾2018年轉戰小熊，2019短暫回歸皇家，2020年在道奇出賽2場例行賽、2021年效力勇士更是只在季後賽上場1次，但都隨球隊奪冠。2022年戈爾轉戰大都會，也是他大聯盟生涯最後一支隊伍。

根據戈爾愛妻布蘭妮（Britney Gore）的社群貼文指出，戈爾是在一次小手術後意外過世。戈爾身後留下妻子與3個孩子，他們目前居住在佛羅里達州，戈爾生前在那裡擔任棒球教練，同時也執教他兒子的棒球隊。

前皇家總管摩爾（Dayton Moore）回憶戈爾在皇家時期的表現，「他最令我敬佩的一點是，大多數人只把他一個只會盜壘的快腿。但這反而激發他的鬥志，他以自己努力把打擊與外野守備練起來為傲。說實話，他大可以只把雙腿與盜壘能力顧好，但他選擇精進自己各方面的球技，即便退休後，這種拚命三郎的態度，也從未停止過。」

戈爾生涯在大聯盟出賽112場，打擊三圍.216/.310/.270，攻擊指數0.580，生涯OPS+58，累積43次盜壘成功，獲得3座世界大賽冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法