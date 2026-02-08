自由電子報
NBA

NBA》勇士開福袋！轉正帶棍球傳奇合約後 預計將簽下痛痛人「球哥」

2026/02/08 07:27

波爾。（資料照，美聯社）波爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）報導，勇士目前正準備將雙向合約後衛史賓塞（Pat Spencer）的合約轉正，且計畫在買斷市場上簽下「球哥」波爾（Lonzo Ball）。

28歲的波爾本季原先效力騎士，但在交易大限前透過三方交易轉戰爵士，而爵士在獲得波爾與現金後就將他裁掉，讓波爾成為自由球員。本季波爾為騎士出賽35場（3場）先發，場均20.8分鐘貢獻4.6分4.0籃板3.9助攻，投籃命中率30.1%、三分命中率27.2%。

波爾於2017年選秀會以榜眼之姿被湖人選中，然而他的近年多與傷勢為伍，2022-23與2023-24連續兩個球季都因膝傷整季報銷，近3年最多單季就是出賽35場，且隨著傷勢不斷與年齡漸長，波爾的表現也明顯下滑。波爾生涯至今出賽322場，場均10.6分5.3籃板5.6助攻，投籃命中率39.2%，三分命中率35.5%。

29歲的史賓塞曾是美國大學袋棍球的傳奇球星，奪過象徵最高榮譽的Tewaaraton Award，更曾是美國袋棍球職業聯盟PLL（Premier Lacrosse League）的選秀狀元。不過他選擇挑戰NBA，在2024年跟勇士簽下雙向合約，本季常在一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣下繳出亮眼表現，如今獲得正式合約肯定。史賓塞本季出賽36場（5場先發），場均14.4分鐘貢獻5.8分2.2籃板2.9助攻，投籃命中率42.3%，三分命中率43.1%。

