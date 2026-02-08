NBA》「苦命」人生結束後...遭勇士交易的庫明加 老鷹首秀時間點曝光

庫明加被交易至老鷹。（取自老鷹隊X）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在交易大限前終於將喊「賣我」的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）交易至老鷹，換回禁區大將「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis），也讓「苦命人生」正式告一段落。至於庫明加何時會迎來老鷹初登場，今天球團也公布可能的時間點。

庫明加季前以2年4850萬美元（約新台幣15.2億）與勇士達成續約，不過他在去年12月底開始被冷凍，長達1個月沒有出賽，期間他也喊出「賣我」，最終如願離開。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前也解釋，球隊邊贏球邊培養的兩條時間線，讓庫明加沒有犯錯空間，這讓他很煎熬；而他是位受歡迎的好球員，就只是不適合勇士。

庫明加曾在巴特勒（Jimmy Butler）整季報銷後好不容易解凍，然而只出賽2場便又左膝骨挫傷繼續缺陣。今天老鷹球團宣布，球隊將於全明星週後重新評估庫明加的傷況，屆時在對外公布最新消息，也意味庫明加最快也要明星賽後才能回歸，目前距離明星賽前，還剩下3場比賽。

庫明加本季出賽20場（13場先發），場均23.8分鐘貢獻12.1分5.9籃板2.5助攻，投籃命中率45.4%、三分命中率32.1%。庫明加生涯在勇士出賽97場，場均12.5分4.2籃板1.8助攻。

