自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「苦命」人生結束後...遭勇士交易的庫明加 老鷹首秀時間點曝光

2026/02/08 08:20

庫明加被交易至老鷹。（取自老鷹隊X）庫明加被交易至老鷹。（取自老鷹隊X）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在交易大限前終於將喊「賣我」的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）交易至老鷹，換回禁區大將「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis），也讓「苦命人生」正式告一段落。至於庫明加何時會迎來老鷹初登場，今天球團也公布可能的時間點。

庫明加季前以2年4850萬美元（約新台幣15.2億）與勇士達成續約，不過他在去年12月底開始被冷凍，長達1個月沒有出賽，期間他也喊出「賣我」，最終如願離開。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前也解釋，球隊邊贏球邊培養的兩條時間線，讓庫明加沒有犯錯空間，這讓他很煎熬；而他是位受歡迎的好球員，就只是不適合勇士。

庫明加曾在巴特勒（Jimmy Butler）整季報銷後好不容易解凍，然而只出賽2場便又左膝骨挫傷繼續缺陣。今天老鷹球團宣布，球隊將於全明星週後重新評估庫明加的傷況，屆時在對外公布最新消息，也意味庫明加最快也要明星賽後才能回歸，目前距離明星賽前，還剩下3場比賽。

庫明加本季出賽20場（13場先發），場均23.8分鐘貢獻12.1分5.9籃板2.5助攻，投籃命中率45.4%、三分命中率32.1%。庫明加生涯在勇士出賽97場，場均12.5分4.2籃板1.8助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中