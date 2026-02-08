MLB》首位球員敗訴！資方終結5連敗 金鶯30歲左投無緣年薪破億

艾金。（美聯社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，金鶯30歲左投艾金（Keegan Akin）的薪資仲裁結果今天出爐，由球團勝訴。

經過仲裁之後，艾金本季薪水為297.5萬美元，而非他要求的337.5萬美元（約1.06億台幣）。艾金上季登板64場，成績5勝4敗、防禦率3.41，有16次中繼成功、8次救援成功，63.1局投球送出59次三振。

在艾金的仲裁結果出來之前，休季前5個仲裁庭都由球員勝訴，包括紅人亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）、光芒烏塞塔（Edwin Uceta）、金鶯布瑞迪許（Kyle Bradish）、太空人迪亞茲（Yainer Diaz）、老虎史庫柏爾（Tarik Skubal），如今資方終結5連敗。

目前還剩下7名選手的仲裁結果尚未公布，包括藍鳥左投洛爾（Eric Lauer）、勇士左投李伊（Dylan Lee）、皇家球星布比克（Kris Bubic）、釀酒人捕手康崔拉斯（Willson Contreras）、天使左投德梅斯（Reid Detmers）、馬林魚右投佛契（Calvin Faucher）以及紅人捕手史岱芬森（Tyler Stephenson）。

