經典賽》南韓最強混血陣容仍略輸12強冠軍？大聯盟記者看好台灣晉級

WBC經典賽台灣隊集訓。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕與台灣隊同組的南韓隊，今年經典賽30人名單出現4名韓裔球員，堪稱南韓史上最強混血陣容。不過大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）在《MLB Network》節目中分析，台灣仍比南韓較有機會晉級8強複賽。

南韓這次有多達惠特科姆（Shay Whitcomb）、瓊斯（Jahmai Jones）、歐布萊恩（Riley O'Brien）與丹寧（Dane Dunning）等4位韓裔球星，加上李政厚、金惠成與柳賢振，多達7位選手擁有大聯盟資歷。

根據韓媒《StarNews》報導，《MLB Network》在分析由日本、台灣、南韓、澳洲與捷克組成的C組戰況時，普遍預測台灣佔優勢，並特別關注台灣在2024年12強賽奪冠後的氣勢，包含摩洛西在內的專家都評論：「從近期趨勢看，台灣緊隨日本之後以小組第2名晉級8強的可能性比韓國略高。不過南韓戰力也被評估為比上屆賽事有所提升，正試圖重現秋信守參賽的2009年大賽榮光。」

對於南韓的評價，摩洛西特別點名已經38歲的柳賢振，並直言：「很好奇他的油箱裡還剩下多少油。」同時也對韓職起亞虎新星金倒永給予高度讚賞，稱他為本屆賽會必須關注的名字。

