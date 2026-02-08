自由電子報
NBA》命中率79％！馬刺新星40分大三元 比肩詹皇、東契奇鬼神紀錄

2026/02/08 09:56

卡瑟爾狂飆40分大三元。（取自ESPN Insights X）卡瑟爾狂飆40分大三元。（取自ESPN Insights X）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在「德州內戰」以138：125打敗獨行俠，收下近期4連勝，馬刺21歲新星「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）狂飆40分大三元，寫下多項鬼神紀錄。

卡瑟爾今天從開賽就火力全開，上半場彈無虛發，8投8中包含3顆三分球，攻下21分5籃板7助攻；下半場持續輸出，幫助馬刺擊敗獨行俠。最終卡瑟爾上場32分鐘19投15中，命中率高達78.9%，另有12籃板12助攻，上演超狂大三元，外加3抄截1火鍋。

根據紀錄，卡瑟爾成為詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）後，史上第3年輕繳出40分大三元的球員；而他更加入名人堂傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain），成為史上唯二以75%以上命中率拿下40分大三元的選手，更是史上第一位以75%以上命中率拿下40分大三元的二年級生。

卡瑟爾也是馬刺自「海軍上將」羅伯森（David Robinson）後，隊史第2位40分大三元的球員。此外，卡瑟爾以21歲又98天的年紀，成為史上最年輕單場「40、12、12」的球員。

馬刺4連勝，目前穩居西部第2，距離西部龍頭、衛冕軍雷霆剩下3.5場勝差。除了卡瑟爾開外掛以外，還多達5人得分上雙，其中瓦賽爾（Devin Vassell）17分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）16分，福克斯（De'Aaron Fox）15分，布萊恩（Carter Bryant）與哈波（Dylan Harper）各11分。

獨行俠吞下7連敗，目前位居西部第12名。此役以湯普森（Klay Thompson）攻下19分全隊最高，威廉斯（Brandon Williams）18分，克里斯蒂（Max Christie）17分，新同學巴格利（Marvin Bagley III）16分，至於狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg），今天12投5中攻下14分，另有4籃板4助攻。

