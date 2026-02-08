自由電子報
中職》雄鷹春訓拚健康 洪總率隊赴高醫岡山健檢

2026/02/08 09:41

台鋼雄鷹總教練洪一中帶隊前往高醫岡山醫院，進行年度例行健康檢查。（高醫岡山醫院提供）台鋼雄鷹總教練洪一中帶隊前往高醫岡山醫院，進行年度例行健康檢查。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台鋼雄鷹職棒隊上個月正式進駐台鋼科技大學春訓基地，為確保球員在新球季前維持最佳身體狀態，總教練洪一中日前帶隊前往高醫岡山醫院，進行年度例行健康檢查，透過完整且系統化的醫療評估，提前掌握球員身體狀況，作為訓練調整與傷害預防的重要依據。

岡山高醫表示，台鋼雄鷹職棒隊此次健檢內容除涵蓋一般內科檢查、心電圖、超音波、血液與生化分析，院長黃炫廸還特別安排全體教練、球員接受低劑量肺部斷層掃描（LDCT）檢查，在兼顧輻射安全的前提下，提升肺部疾病的早期偵測能力，展現醫院對職業運動團隊健康照護的高度重視，讓教練與球員能更安心投入高強度訓練與賽事。

院方表示，此次健檢為球隊打造高規格、醫學中心等級的健檢流程，特別啟用北高雄地區最先進的影像診斷設備「1152切電腦斷層掃描儀」，具備高解析影像、快速掃描及低劑量等優勢，能更精準呈現心肺及全身重要器官結構，大幅提升疾病早期偵測準確性。

黃炫廸表示，職業運動員長期承受高強度訓練與比賽壓力，透過定期健檢與先進影像診斷設備的輔助，有助於及早發現潛在健康風險，建立完善的預防醫學與運動醫療照護模式，未來將持續以跨專業團隊，提供更全面的醫療支持，協助選手延長運動生涯、提升競技表現。

洪一中表示，教練與球員的健康是球隊最重要的資產，感謝新鄰居高醫岡山醫院提供完善的醫療資源與專業服務，未來雙方將在運動醫學、健康管理與傷害預防等面向，進行即時且緊密的合作。

