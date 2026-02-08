自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士一哥柯瑞何時聯手明星高砲塔「KP」？主帥柯爾曝時間點

2026/02/08 10:55

柯瑞、波辛傑斯。（資料照）柯瑞、波辛傑斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士交易大限前送走庫明加（Jonathan Kuminga），換來拉脫維亞高砲塔「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis），外界也期待他與一哥柯瑞（Stephen Curry）的聯手，然而兩人目前都還躺在傷兵名單，總教練柯爾（Steve Kerr）受訪也透露兩人的最新狀況。

柯瑞在美國時間1月20日對上活塞的比賽提前傷退，隔天檢查出右膝患有「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral pain syndrome，俗稱跑者膝），目前在每日觀察名單；波辛傑斯則是管理左腳阿基里斯腱傷勢與姿勢性心搏過速症候群（簡稱POTS）等因素，上次出賽已是美國時間1月7日對鵜鶘。

被問及兩人何時回歸，勇士主帥柯爾表示，勇士目前確定會讓波辛傑斯缺席明星賽前的3場比賽，並由隊醫與體能總監瑟拉布尼（Rick Celebrini）親自協助調整他的狀況，預計明星賽後就能上場；至於柯瑞的狀況，柯爾直言，有不小的機率也要等到明星賽後才能上場。

勇士今天打完湖人後，距離明星賽前還剩下2場比賽。明星賽後首戰將碰上塞爾提克，也是柯瑞與波辛傑斯兩人最快可以回歸的時間點。

波辛傑斯。（取自勇士隊X）波辛傑斯。（取自勇士隊X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中