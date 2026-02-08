NBA》勇士一哥柯瑞何時聯手明星高砲塔「KP」？主帥柯爾曝時間點

柯瑞、波辛傑斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士交易大限前送走庫明加（Jonathan Kuminga），換來拉脫維亞高砲塔「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis），外界也期待他與一哥柯瑞（Stephen Curry）的聯手，然而兩人目前都還躺在傷兵名單，總教練柯爾（Steve Kerr）受訪也透露兩人的最新狀況。

柯瑞在美國時間1月20日對上活塞的比賽提前傷退，隔天檢查出右膝患有「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral pain syndrome，俗稱跑者膝），目前在每日觀察名單；波辛傑斯則是管理左腳阿基里斯腱傷勢與姿勢性心搏過速症候群（簡稱POTS）等因素，上次出賽已是美國時間1月7日對鵜鶘。

被問及兩人何時回歸，勇士主帥柯爾表示，勇士目前確定會讓波辛傑斯缺席明星賽前的3場比賽，並由隊醫與體能總監瑟拉布尼（Rick Celebrini）親自協助調整他的狀況，預計明星賽後就能上場；至於柯瑞的狀況，柯爾直言，有不小的機率也要等到明星賽後才能上場。

勇士今天打完湖人後，距離明星賽前還剩下2場比賽。明星賽後首戰將碰上塞爾提克，也是柯瑞與波辛傑斯兩人最快可以回歸的時間點。

