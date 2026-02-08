NBA》現代大三元神獸！金塊MVP約基奇獨居史上第2 逼近前隊友魏少

約基奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在決勝節逆襲公牛，以136：120終止近期4連敗，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）打完三節就上演大三元，生涯大三元次數也來到182次，正式獨居史上第2名，僅次前隊友、前MVP後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

此役約基奇前三節上陣25分鐘，就繳出17分13籃板12助攻的大三元成績單，這是他生涯第182次大三元，超約名人堂傳奇羅伯森（Oscar Robertson），位居史上第2名，接下來要追逐的就是他的前隊友，目前效力國王的「大三元製造機」魏斯布魯克。魏少生涯目前累積207次大三元，預計約基奇很快就能跨越這項障礙。

雖然金塊前三節打完仍以97：104落後公牛，但決勝節金塊上演逆轉秀，靠著約基奇不斷助攻穿針引線，加上小哈德威（Tim Hardaway Jr.）連續砍分超前；反觀公牛籃框加蓋、命中率大幅下滑，只能眼看金塊逐漸將比分拉開，最終在主場落敗。

金塊決勝節打出39：16的猛烈攻勢，終於終止近期3連敗。約基奇此役上陣33分鐘12投7中，攻下22分14籃板17助攻大三元，還外帶4火鍋1抄截，生涯首度入選明星賽的穆雷（Jamal Murray）攻下全隊最高28分，還有11助攻，小哈德威板凳挹注23分。

公牛無緣捍衛主場，吞下4連敗。此役火力輸出相當平均，布澤利斯（Matas Buzelis）拿下19分全隊最高，新同學西蒙斯（Anfernee Simons）、理查斯（Nick Richards）都拿15分、塞克斯頓（Collin Sexton）17分、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）12分。

