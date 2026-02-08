經典賽》南韓隊又有壞消息！資深捕手練球驚傳骨折 韓媒預測遞補人選

崔在勳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕與台灣隊同組的南韓隊今天又傳出傷兵消息，根據韓媒《Spochoo》報導，36歲資深捕手崔在勳驚傳手指骨折，面臨退出國家隊危機。

效力韓職KBO韓華鷹的崔在勳，今天球團發布聲明，他在上午守備練習中，接捕本壘回傳球時右手遭到撞擊，經當地醫院檢查後，確認為右手無名指骨折。報導指出，球團也第一時間將相關狀況通報給南韓總教練柳志炫。

崔在勳生涯在韓職15個賽季，累積1356場出賽，打擊率0.260、攻擊指數0.701，進攻端穩定，且以頂級的選球眼、上壘能力和偷好球（framing）聞名。上季崔在勳出賽121場，打擊率三圍.286/414/.353，貢獻35分打點，幫助韓華鷹挺進韓國大賽。

對於南韓隊來說，崔在勳的傷勢無疑是雪上加霜，在名單公布前已經因傷折損金河成、宋成文，火球男文東珠也因傷無緣國家隊。目前南韓30人名單中，除了崔在勳之外，僅剩35歲的朴東原一名捕手。

《Spochoo》點名可能的遞補人選，包含SSG登陸者的曹邢宇，以及NC恐龍的金亨俊，不過韓媒也指出，有著杭州亞運與世界12強賽經驗的金亨俊去年10月剛動完手術，入選可能性不高；而去年成長為主戰捕手；曾在去年11月入選日韓交流賽的曹邢宇，是較有可能的選項。

