自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》南韓隊又有壞消息！資深捕手練球驚傳骨折 韓媒預測遞補人選

2026/02/08 12:14

崔在勳。（資料照，歐新社）崔在勳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕與台灣隊同組的南韓隊今天又傳出傷兵消息，根據韓媒《Spochoo》報導，36歲資深捕手崔在勳驚傳手指骨折，面臨退出國家隊危機。

效力韓職KBO韓華鷹的崔在勳，今天球團發布聲明，他在上午守備練習中，接捕本壘回傳球時右手遭到撞擊，經當地醫院檢查後，確認為右手無名指骨折。報導指出，球團也第一時間將相關狀況通報給南韓總教練柳志炫。

崔在勳生涯在韓職15個賽季，累積1356場出賽，打擊率0.260、攻擊指數0.701，進攻端穩定，且以頂級的選球眼、上壘能力和偷好球（framing）聞名。上季崔在勳出賽121場，打擊率三圍.286/414/.353，貢獻35分打點，幫助韓華鷹挺進韓國大賽。

對於南韓隊來說，崔在勳的傷勢無疑是雪上加霜，在名單公布前已經因傷折損金河成、宋成文，火球男文東珠也因傷無緣國家隊。目前南韓30人名單中，除了崔在勳之外，僅剩35歲的朴東原一名捕手。

《Spochoo》點名可能的遞補人選，包含SSG登陸者的曹邢宇，以及NC恐龍的金亨俊，不過韓媒也指出，有著杭州亞運與世界12強賽經驗的金亨俊去年10月剛動完手術，入選可能性不高；而去年成長為主戰捕手；曾在去年11月入選日韓交流賽的曹邢宇，是較有可能的選項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中