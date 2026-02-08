NBA》東契奇缺陣、詹姆斯拿20分 湖人打敗沒有柯瑞的勇士收3連勝

詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰勇士，詹姆斯（LeBron James）繳出全隊最高20分、10助攻，率隊以105：99拿下勝利，收下3連勝，也是近5場的第4勝。

兩隊繼開幕戰對決後，迎來本季第2次碰頭，雙方主將柯瑞（Steph Curry）、東契奇（Luka Doncic）今都高掛免戰牌，兩軍上半場有來有往，共14次互換領先，勇士雖然前兩節命中率僅37%，外線命中率也只有18.5%，不過在禁區與二波得分上佔上風，仍帶著42：41些微優勢進入下半場。

請繼續往下閱讀...

易籃後，詹姆斯挺身而出，單節獨攬12分，幫助紫金大軍打出38：29攻勢，帶著79：71領先進入末節，勇士決勝節持續追分，桑托斯（Gui Santos）的三分彈與小裴頓（Gary Payton II）上籃得手數度幫助球隊追到只剩1分差，只是勇士隨後又陷入得分當機，被湖人連拿11分擴大差距，反撲功虧一簣。

湖人此役團隊命中率51%，詹姆斯17投6中挹注20分、10助攻、7籃板，但也發生7次失誤，八村壘10投7中拿下18分，里維斯（Austin Reaves）貢獻16分、8助攻，也有5次失誤，史馬特（Marcus Smart）15分作收。

勇士團隊命中率42%，外線51投僅14中，穆迪（Moses Moody）25分最佳，桑托斯15分次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法