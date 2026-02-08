自由電子報
體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》台灣隊值得關注球星！日媒點名兄弟江坤宇和「大哥」胡智爲

2026/02/08 12:52

江坤宇、胡智爲。（資料照，記者李惠洲攝）江坤宇、胡智爲。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日媒《高校野球ドットコム》撰文表示，本屆經典賽有不少曾以各國U18國手身分與日本交手的球員，未來也有機會再度對決，並以當年親自採訪U18賽事的視角，來關注各國值得關注的好手。其中在台灣部分，兄弟江坤宇和統一胡智爲被點名。

《高校野球ドットコム》表示，台灣隊聚焦「聯盟頂級游擊手+曾輾轉5支大聯盟球團的老將右投」，首先要關注的是江坤宇。曾代表台灣參加2018年U18亞青賽，在對日本的比賽中雖然3打數0安打，但整屆賽事觀察下來，江坤宇對不規則彈跳的處理非常出色，給人留下守備能力相當突出的游擊手的印象。

日媒表示，進軍職棒後，江坤宇成長為兼具長打潛力與輕快守備的優秀游擊手，「他的防守範圍非常廣，比起高中有了巨大的進步。雖然他在本屆經典賽可能屬於低調型角色，但仍希望他能在東京巨蛋展現精彩美技守備。」

第2位則是「大哥」胡智爲，《高校野球ドットコム》指出，胡智爲在2011年亞青賽面對日本擔任先發投手，在那之前一路大勝的日本，面對胡智爲接近150公里的速球，不斷遭到壓制，雖然當時胡智爲的投球動作與控球略顯生澀，但球威十足，最終日本還是以3：1獲勝，但胡智爲的投球內容令人印象深刻。

之後胡智爲挑戰美職，先後待過雙城、光芒、印地安人（現守護者）、小熊、教士等5隊體系，在大聯盟留下11場出賽紀錄，2021年回台效力統一獅，2022年曾單季拿下9勝。日媒表示：「上季他以能勝任先發與中繼的速球派投手身分持續發揮，這次在國家隊投手群已屬於資深成員，期待他在國際賽場上，展現與年輕選手截然不同的經驗差距。」

