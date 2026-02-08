亞洲杯桌球賽》直落四不敵世界球王王楚欽 張佑安今晚力拚銅牌

張佑安在男單四強賽不敵中國名將王楚欽，只能爭奪銅牌。（取自亞乒聯微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲一銀小將張佑安今天在2026年海口亞洲杯桌球賽男單4強賽，以0:4不敵世界排名第一的中國名將王楚欽，晚間6點45分將和兩大日本高手張本智和、戶上隼輔的敗方爭奪銅牌。

世界排名106的張佑安昨天連續扳倒香港直拍橫打名將黃鎮廷和日本好手宇田幸矢，首次參賽就闖進4強，締造今年亞洲杯最大驚奇；尋求衛冕的王楚欽也先後解決新加坡新秀郭勇和山東魏橋隊友周啟豪，搶下4強門票。

面對實力強勁的王楚欽，張佑安一開賽就打出不錯的氣勢，但9:8領先時一記第三板正手挑打掛網，錯失率先聽牌的機會，王楚欽隨後連續發球搶攻得手，11:9後來居上。第2局，張佑安在開局3:2領先下，被對手打出一波9:2的強攻，5:11再丟1局。張佑安第3局在開局2:3落後時，第二度被抓發球違例直接判罰1分，追分氣勢為之中斷，5:11又失1局。

背水一戰的張佑安，第4局展開反擊，以5:2強勢開局，但隨後擋不住王楚欽犀利的搶攻連丟4分，5:6被反超，張佑安在暫停過後一度追到7平，不過，最終還是連丟4分，7:11繳械。

女單方面，世界球后孫穎莎在「中國內戰」中以4:2逆轉世界排名第4的蒯曼，連續兩年挺進決賽。

