台維斯盃》謝政鵬／黃琮豪搶救3盤末點 扳倒黎巴嫩2：1聽牌

台灣雙打組合黃琮豪（左二）、謝政鵬（左一）對決黎巴嫩Benjamin Hassan、Hasan Ibrahim搭檔，終場以直落二拿下第3點。（記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年台維斯盃世界一級升降賽今於台北市網球中心展開壓軸第2天賽事，「A鵬」謝政鵬／黃琮豪頂住落後壓力接連搶救3個盤末點，戲劇性以7：6（8：6）、6：3扳倒哈桑（Benjamin Hassan）／伊布拉辛（Hasan Ibrahim），關鍵第3點雙打到手，地主台灣隊點數2：1領先黎巴嫩，接下來單打再贏球就鎖定勝利。

「其實賽前還不確定能下場，沒想到腳踝扭傷又痛風還可以贏球。」34歲老將謝政鵬透露，先前在越南受傷，導致返國近3週無法練球，但這場太重要只能吃止痛藥硬拚，搶7追至6：6時「A鵬」網前驚險後躺閃球，讓底線黃琮豪有更大回球空間，他隨即起身精彩截擊得手，地主這波連下5分攻勢從3：6逆轉得盤，也重挫哈桑／伊布拉辛士氣。次盤謝／黃乘勝追擊第6局破發，順勢直落2出線，賽後「A鵬」說：「難得在家裡比賽真的很開心，觀眾加油帶動大家士氣，好久沒有這種興奮的感覺。」

台維斯盃為國家男網團體對抗賽，2018年亞大區二級台灣客場曾以點數2：3不敵黎巴嫩，如今暌違8年狹路相逢，得捍衛主場力保世界一級資格。週六首點吳東霖擊敗哈比卜（Hady Habib）、黃琮豪不敵哈桑；隔天黃琮豪在老大哥謝政鵬協助下雙打甜蜜復仇，也讓台灣隊取得聽牌優勢，接下來由吳東霖對決哈桑爭取關門。

