NBA》米契爾轟35分、哈登騎士首秀23分 率隊退國王近9戰拿8勝

哈登。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今踢館沙加緬度，米契爾（Donovan Mitchell）攻下35分、哈登（James Harden）轉隊首秀挹注23分，聯手以132：126力退國王，近9戰拿下8勝。

騎士在交易大限前送走後衛葛蘭德（Darius Garland）換回8屆全明星哈登，他今先發出賽，首節3投0中一分未得，次節倒數5分鐘飆進後撤步三分彈，來到騎士的得分總算開張，不過上半場也只進帳3分，騎士打完前兩節以57：55些微領先國王，艾倫（Jarrett Allen）攻下全場最高17分。

國王易籃後多點開花，菜鳥克里佛德（Nique Clifford）與老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）輪流在外圍開火，助隊在末節開始前取得96：93反超。

雙方在決勝節持續激戰，倒數4分鐘陷入7分落後的騎士先靠艾倫2罰俱中縮小差距，接著哈登連飆兩顆三分彈幫助新東家反超，德羅森（DeMar DeRozan）最後42秒在魏斯布魯克的助攻下外線破網，幫助國王再追到126平手，可惜接下來國王幾次出手都沒把握，米契爾與哈登輪流站上發球線都沒失手，騎士以6分差踢館成功。

米契爾今24投13中，拿下35分有17分集中在第四節，哈登第四節也有15分進帳，轉隊首戰23分、8助攻作收，艾倫挹注29分、10籃板。

國王7人得分超過雙位數仍吞敗，克里佛德5顆三分球攻下30分，魏斯布魯克三分球10投5中拿下21分、9籃板，但有7次失誤，卡特（Devin Carter）板凳出發挹注18分。

