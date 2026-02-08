自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》昔日冠軍隊勇士輸給墊底洋基工程 古德溫還因吐口水被罰錢

2026/02/08 15:15

古德溫。（資料照，富邦勇士提供）古德溫。（資料照，富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台北富邦勇士在昨天輸給洋基工程的恥辱之戰，洋將古德溫還因對判決不滿，出現吐口水的行為，今天聯盟也針對他的不雅舉動開罰，處以罰款1萬5仟元。

勇士昨天一路苦追洋基工程，其中在第四節開賽不久，古德溫因為被吹了違反運動精神犯規後相當不滿，一直碎念又再吞一次技術犯規，離場前還在場上吐口水，情緒失控走出場，勇士末節追分有限，本季客場吞下6連敗尚未開胡。

聯盟今天也針對古德溫的行為開罰，懲處說明如下：

＊賽事編號：例行賽 G24 臺北富邦勇士（客）vs. 洋基工程（主）

＊日期：2026/02/07（星期六）

＊事件：古德溫對執法裁判有不雅舉動

＊說明：古德溫於例行賽 G24 臺北富邦勇士（客） vs. 洋基工程 （主） 第四節比賽時間剩餘 11分 02 秒，裁判判罰技術犯規（T）失去該場比賽資格離場期間對執法裁判有不雅舉動，依聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第 25.2 條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作，亦不得恣意毀損賽事現場之物品，影響比賽之進行」，處以罰款新台幣壹萬伍仟元整。

