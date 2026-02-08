自由電子報
體育 即時新聞

冬奧》余睿女子越野滑雪完賽寫歷史：台灣是我喜歡的國家！

2026/02/08 15:57

余睿冬奧出賽。（取自余睿IG ）余睿冬奧出賽。（取自余睿IG ）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026米蘭—科爾蒂納冬季奧運開幕後，我國台美混血選手余睿率先登場，女子「10+10公里兩項賽」以1小時3分57秒5拿到52名，成為史上首位代表台灣角逐奧運越野滑雪並順利完賽的女將。

「能夠代表台灣站上冬奧舞台真的非常開心，台灣是我深愛的國家，加油！」余睿母親來自台灣，父親為美國人，從小熱愛戶外運動的她，目前是挪威科技大學神經科學研究生，還成為我國第一位女子越野滑雪奧運選手，即使沒在台灣長大，她透露與媽媽的祖國仍有非常深厚連結，「太瘋狂了，人生第一場奧運順利完賽，真的非常感謝我最瘋狂、最給力的家人和朋友們，從美國、台灣，還有世界各地特地飛來為我加油打氣、一路支持我，感受到你們滿滿的愛，真的讓我感動又幸福到不行 。」

冬奧「10+10公里兩項賽」前10公里為傳統式，各國選手沿著雪槽滑行，完成後更換雪板，後10公里改用自由式，海拔落差高達900公尺，考驗耐力跟技術。26歲的余睿表示，雖然賽前有些緊張，臨場感覺非常好，「能夠贏了不少歐美對手，讓我更有信心，可以好好享受冬奧舞台。」她還將角逐10公里計時賽自由式、個人競賽自由式，還有50公里集體出發賽自由式等。

余睿冬奧出賽。（取自余睿IG ）余睿冬奧出賽。（取自余睿IG ）

