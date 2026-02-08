中職》工藤公康連續兩年來台擔任中信兄弟春訓客座教練

工藤公康（右）連續兩年來台擔任中信兄弟春訓客座教練。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟自去年休賽季積極安排教練與選手出國進修，不但於1月選派呂彥青等5位投手前往日本Agekke運動科學訓練中心，接受日職傳奇球星工藤公康的專項指導，更連續兩年邀請工藤來台擔任春訓客座教練，自今天起進行為期3天的近距離指導。

工藤指出，去年來台擔任客座的經驗非常愉快，今年接受中信兄弟總教練平野惠一的邀請再次來台，畢竟球員時期曾與郭泰源在西武獅一起打球，也曾在亞歷桑納的訓練中心遇到王建民，跟台灣棒球不但有點淵源，也有一定程度的交流，「如果能為台灣棒球盡一份心力，我會非常開心。」

工藤表示，這次客座只來3天進行1個循環，今天第1天看到的選手未必與去年相同，也沒辦法每個選手都能看到，但從整體來說，台灣有很多潛力無窮的選手，只要身體或技術的使用方式可以掌握到關鍵的點，一定會有大爆發的成長。

工藤認為，每個選手也許覺得，要改的點好像很多，但他覺得關鍵點只有1個，只是選手自己不知道，當選手更上一層樓後，觀察選手的方式也要改變，找到下1個要修正的點，「我希望與更多選手溝通，只要幫助他們找到並打開那個開關，能夠入選台灣隊的選手一定更多。」

工藤上午在牛棚觀看呂彥青等投手練投，並鉅細靡遺當面溝通交換意見，下午在室外親自示範髖關節與下半身的訓練方式，他以親身經歷與研究心得建議投手，不論是要提升球速，或是控球要更精準，關鍵都在於下半身的運用，希望年輕選手先從髖關節的深層肌肉練起。

