自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》平野惠一連續兩年邀請工藤公康來台擔任客座教練

2026/02/08 16:33

中信兄弟總教練平野惠一。（中信兄弟提供）中信兄弟總教練平野惠一。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕日職傳奇工藤公康連續兩年來台擔任中信兄弟春訓客座教練，中信兄弟總教練平野惠一表示，利用休賽季安排教練出國進修與選手出國訓練，勢必成為目前職業球隊的主流，工藤的資歷不用他多說，很高興工藤今年願意再次來台。

平野指出，工藤去年去年來台短期指導後，很明顯看到一些選手有所成長，身為總教練的他毫不考慮提出邀請，衷心希望工藤今年可以再來，工藤也很樂於指導年輕選手，因為去年已經來過1次，大致知道中信兄弟的選手狀況，今年再次擔任客座會更有效果。

平野表示，工藤此次來台雖然只有3天，但是台灣隊2月底與軟銀的交流賽、之後去日本打經典賽，工藤都會在比賽轉播擔任球評，因為他對台灣非常熟習，可以藉由轉播的解說讓更多人知道，中信兄弟與中華職棒、台灣隊與台灣棒球的現況，應該算是額外的收穫。

中信兄弟去年休賽季雖在自由球員市場沒有斬獲，在強化訓練方面卻非常積極，不禁分批選派教練與選手前往美國與日本，學習更高層級的訓練方式與觀念，還邀請日職傳奇球星工藤公康、韓職名將李大浩來台客座，並導入日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」。

平野認為，今年不只是中信兄弟分批送選手去美國與日本接受訓練，中職其他球隊也有很多類似的安排，愈來愈多的中職選手也會自費出國，利用休賽季學習國外最新的訓練方式與觀念，這樣的作法會逐漸成為主流，「我覺得這是非常好的事。」

中信兄弟總教練平野惠一。（中信兄弟提供）中信兄弟總教練平野惠一。（中信兄弟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中