中職》平野惠一連續兩年邀請工藤公康來台擔任客座教練

〔記者徐正揚／屏東報導〕日職傳奇工藤公康連續兩年來台擔任中信兄弟春訓客座教練，中信兄弟總教練平野惠一表示，利用休賽季安排教練出國進修與選手出國訓練，勢必成為目前職業球隊的主流，工藤的資歷不用他多說，很高興工藤今年願意再次來台。

平野指出，工藤去年去年來台短期指導後，很明顯看到一些選手有所成長，身為總教練的他毫不考慮提出邀請，衷心希望工藤今年可以再來，工藤也很樂於指導年輕選手，因為去年已經來過1次，大致知道中信兄弟的選手狀況，今年再次擔任客座會更有效果。

平野表示，工藤此次來台雖然只有3天，但是台灣隊2月底與軟銀的交流賽、之後去日本打經典賽，工藤都會在比賽轉播擔任球評，因為他對台灣非常熟習，可以藉由轉播的解說讓更多人知道，中信兄弟與中華職棒、台灣隊與台灣棒球的現況，應該算是額外的收穫。

中信兄弟去年休賽季雖在自由球員市場沒有斬獲，在強化訓練方面卻非常積極，不禁分批選派教練與選手前往美國與日本，學習更高層級的訓練方式與觀念，還邀請日職傳奇球星工藤公康、韓職名將李大浩來台客座，並導入日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」。

平野認為，今年不只是中信兄弟分批送選手去美國與日本接受訓練，中職其他球隊也有很多類似的安排，愈來愈多的中職選手也會自費出國，利用休賽季學習國外最新的訓練方式與觀念，這樣的作法會逐漸成為主流，「我覺得這是非常好的事。」

