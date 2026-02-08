自由電子報
NBA》勇士送走嘴綠換字母哥？ 總管鄧利維闢謠：從未考慮交易他

2026/02/08 17:11

亞德托昆波和D.格林。（資料照，歐新社）亞德托昆波和D.格林。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在交易大限前曾傳出要交易由明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）所組成的包裹，換來公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。對此，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）受訪闢謠。

「我必須否認那些說法，」鄧利維表示，D.格林確實有被其他球隊打電話詢問，但他的名字並沒有出現在任何交易討論中，外界所謂他差點在截止日前被交易，最後才留在勇士的說法，被嚴重誇大了，從來不存在他可能離隊的情況，甚至連接近都沒有，自己也已經把這點清楚地傳達給他。

若要在薪資配平的情況下完成亞德托昆波的交易，勇士勢必得在包裹中放進D.格林或J.巴特勒（Jimmy Butler）其中一人，當被問及這是否代表勇士會選擇用巴特勒換取字母哥時，鄧利維回應道：「你這是在把話塞進我嘴裡，我們不會那樣做，我不會沿著整份名單去談誰會被交易，誰不會。我們不做這種事情。」

《ESPN》報導指出，由於公鹿對勇士提供的選秀權一直不感興趣，導致字母哥交易案最終未能成功，勇士轉而向老鷹交易，送出庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield），換來明星長人波辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

