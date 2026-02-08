自由電子報
中職》工藤公康再次來台第1天 重點關注呂彥青

2026/02/08 16:56

工藤公康（左）觀看呂彥青牛棚練投後當面交換意見。（中信兄弟提供）工藤公康（左）觀看呂彥青牛棚練投後當面交換意見。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟於1月選派呂彥青等5位投手前往日本接受工藤公康的專項指導，1個月後工藤再次受邀來台擔任中信兄弟春訓客座教練，第1天的重點關注對象當然是呂彥青，他認為，呂彥卿太過於追求控球，只要稍微改變想法，結果就會完全不同。

呂彥青去年開季後因為腹斜肌拉傷休養1個半月，5月底重回一軍後的狀況一直拉不起來，因為球速明顯下滑致使壓制力下降，工藤認為，呂彥青的問題在於太想追求控球，畢竟有控球沒有球速，至少還可以撐過去，總是會有辦法應付比賽，但是一旦有這個想法，找回球速的企圖心就會降低。

工藤指出，早上看過呂彥青的牛棚練投，覺得他太把重點放在控球，導致直球與變化球的動作會不一樣，這在實戰中會讓打者很容易分辨，「照這樣下去，即使很精準控在邊邊角角，球的軌跡也投得很漂亮，在比賽中還是一樣會被打，我不希望他碰到這樣的問題。」

工藤表示，投手不只要了解自己，還要去了解對手，但在了解對手之前，要先把自己顧好，要有可以做到的自信，他會試著跟呂彥青溝通，稍微改變追求控球的想法，利用春訓先把重點放在找回球速，「球速稍微快一點點，結果就會完全不同，像他這種等級的投手，知道什麼時候該怎麼做，他很聰明，只是1個想法而已。」

