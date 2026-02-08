中職》1個月內兩度接受工藤公康指導 呂彥青：春訓重點不只球速

中信兄弟呂彥青進牛棚練投。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕繼1月被中信兄弟派往前往日本接受工藤公康的專項指導後，呂彥青今天又在屏東春訓基地與工藤重逢，還成為工藤再次來台客座第1天的重點關注對象，他表示，找回球速只是春訓的重點之一，只要把相關訓練都做到好，球速與控球自然都會提升。

呂彥青表示，1月初被派去日本4天，只是接受工藤的基本訓練，主要集中在髖關節與下盤，看到球隊再次邀請工藤來台當然很高興，剛好今天他進牛棚練投，主要操作快投的動作，工藤全程觀看後有些想法，立刻與他交換意見，「他會這麼注意我，大概因為我會講一點日語吧？」

請繼續往下閱讀...

呂彥青指出，所有的訓練其實大同小異，目標都是強化身體，對選手都有一定的幫助，差別在於適不適合、有沒有辦法吸收，工藤的訓練強調機制與發力，除了要讓選手聽得懂，還要讓選手知道怎麼做，「很多訓練的目的是一樣的，只是運作的方式不同。」

呂彥青表示，去年因為開季拉傷，回一軍後球速下降，雖然嘗試要找回球速，但球季中必須兼顧成績，很難做太大的改變，春訓的時間比較長，可以好好去找不同的訓練方式，「工藤覺得，我的問題或許是身體疲勞，但是意識卻不覺得疲勞，才會導致受傷。」

呂彥青指出，自春訓開訓後已經進牛棚練投3次，因為想把球速拉起來，用球數已經接近50球，球速也在控制範圍，他也很清楚，只要球速投出來，各方面的品質都會比較好，配球也比較有優勢，「去年幾乎都在140公里上下，今年希望至少到142公里，甚至再快一點點，這樣比較有信心。」

呂彥青認為，找回球速只是春訓的重點之一，畢竟工藤的訓練是整體的，提升球速只是其中的一部份，一切順其自然，「就算丟到145、146公里，控球變得亂七八糟，也是沒有意義，相關的訓練都做起來，控球與球速都會上來，各方面都要顧到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法