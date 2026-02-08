HBL》要突破自己！北一女菜鳥高子喬不想新人后只想拚3連霸

高子喬（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕高子喬在加入北一女中的首個賽季就獲得重用，她在HBL高中籃球聯賽女子組8強複賽出賽4場，就有3場得分達雙位數，但她自評還有許多要加強的地方，不會想著拚新人后，而是幫助球隊拚3連霸。

來自苗栗南莊的高子喬，具備賽夏族與泰雅族的基因，從國小一年級就接觸籃球，小三正式加入籃球隊，在場上屢屢有好表現讓人印象深刻，並在國中第三年的JHBL首場比賽就送出大三元，展現全能身手，而她也是去年夏天的台灣女籃U16亞青國手。

身高163公分的後衛高子喬的潛力備受期待，讓不少球隊都對她招手，最終她選擇北一女，她說，其實一開始知道球隊要拚3連霸有點壓力，但後來多跟身邊的朋友聊天也逐漸不會想那麼多，現在就是繼續學習，做到教練駱燕萍交付的任務。

高子喬複賽至今4場比賽，場均出賽約20分鐘，有3場得分達雙位數，每場平均可送出4次助攻，有時更會傳出絕妙的好球，讓人嘖嘖稱奇，但她自認沒有一項做到完美，高中、國中的強度和技術都有差，得再磨練。

過去將北一女學姊宋瑞蓁視為偶像，但高子喬表示，現在不會特別以誰為目標或效法對象，「最重要的還是能否突破自己，這就是我現在的想法。」

