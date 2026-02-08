自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》要突破自己！北一女菜鳥高子喬不想新人后只想拚3連霸

2026/02/08 17:53

高子喬（高中體總提供）高子喬（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕高子喬在加入北一女中的首個賽季就獲得重用，她在HBL高中籃球聯賽女子組8強複賽出賽4場，就有3場得分達雙位數，但她自評還有許多要加強的地方，不會想著拚新人后，而是幫助球隊拚3連霸。

來自苗栗南莊的高子喬，具備賽夏族與泰雅族的基因，從國小一年級就接觸籃球，小三正式加入籃球隊，在場上屢屢有好表現讓人印象深刻，並在國中第三年的JHBL首場比賽就送出大三元，展現全能身手，而她也是去年夏天的台灣女籃U16亞青國手。

身高163公分的後衛高子喬的潛力備受期待，讓不少球隊都對她招手，最終她選擇北一女，她說，其實一開始知道球隊要拚3連霸有點壓力，但後來多跟身邊的朋友聊天也逐漸不會想那麼多，現在就是繼續學習，做到教練駱燕萍交付的任務。

高子喬複賽至今4場比賽，場均出賽約20分鐘，有3場得分達雙位數，每場平均可送出4次助攻，有時更會傳出絕妙的好球，讓人嘖嘖稱奇，但她自認沒有一項做到完美，高中、國中的強度和技術都有差，得再磨練。

過去將北一女學姊宋瑞蓁視為偶像，但高子喬表示，現在不會特別以誰為目標或效法對象，「最重要的還是能否突破自己，這就是我現在的想法。」

北一女大勝淡商。（記者林正堃攝）北一女大勝淡商。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中