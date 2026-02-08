自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》衛冕軍北一女打爆淡商 4隊拿4連勝、4強提前出爐

2026/02/08 18:05

北一女大勝淡商。（記者林正堃攝）北一女大勝淡商。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕114學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強提前出爐，衛冕軍北一女中、陽明高中、南山高中和永仁高中都以4連勝之姿晉級，接下來還要拚排名，以最佳種子序前進台北小巨蛋。

北一女由上屆冠軍賽MVP彭郁榛領軍，加上升上高三的陳柔安、王若妍，以及高子喬等高一即戰力，本屆依舊是冠軍大熱門，今天也靠著出色的團隊戰力，團隊12人上場都有得分，其中彭郁榛拿21分，終場以95：66輕取淡水商工，拿下跨季12連勝。

上屆亞軍永仁高中在歷經二度延長的苦戰，靠著黃翊蓁燃燒47分鐘豪取30分、18籃板，以及第四節投進重要一擊的張嘉思全場攻下16分，劉恩妮也有16分進帳，終場以98：93擊敗永平高中。

南山高中在林念臻26分帶領下，王峟筑、謝依臻也各有14分，加上馬慧文拿11分，最終以74：69力退金甌女中，在111學年度之後再度重返小巨蛋，另外，陽明高中靠著許語珊拿29分，陳芯進帳19分，終場以86：68打爆苗栗高商，連6屆前進小巨蛋。

北一女、永仁、南山和陽明都拿下4連勝，而淡商、金甌、永平和苗栗高商都吞下4連敗，即使接下來3場全贏也無法躋身4強。

淡商無緣小巨蛋。（記者林正堃攝）淡商無緣小巨蛋。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中