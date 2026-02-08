HBL》衛冕軍北一女打爆淡商 4隊拿4連勝、4強提前出爐

北一女大勝淡商。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕114學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強提前出爐，衛冕軍北一女中、陽明高中、南山高中和永仁高中都以4連勝之姿晉級，接下來還要拚排名，以最佳種子序前進台北小巨蛋。

北一女由上屆冠軍賽MVP彭郁榛領軍，加上升上高三的陳柔安、王若妍，以及高子喬等高一即戰力，本屆依舊是冠軍大熱門，今天也靠著出色的團隊戰力，團隊12人上場都有得分，其中彭郁榛拿21分，終場以95：66輕取淡水商工，拿下跨季12連勝。

上屆亞軍永仁高中在歷經二度延長的苦戰，靠著黃翊蓁燃燒47分鐘豪取30分、18籃板，以及第四節投進重要一擊的張嘉思全場攻下16分，劉恩妮也有16分進帳，終場以98：93擊敗永平高中。

南山高中在林念臻26分帶領下，王峟筑、謝依臻也各有14分，加上馬慧文拿11分，最終以74：69力退金甌女中，在111學年度之後再度重返小巨蛋，另外，陽明高中靠著許語珊拿29分，陳芯進帳19分，終場以86：68打爆苗栗高商，連6屆前進小巨蛋。

北一女、永仁、南山和陽明都拿下4連勝，而淡商、金甌、永平和苗栗高商都吞下4連敗，即使接下來3場全贏也無法躋身4強。

淡商無緣小巨蛋。（記者林正堃攝）

