學生棒球

高中木棒聯賽》台南海事發威！ 黑豹旗亞軍羅東高工遭淘汰

2026/02/08 18:14

台南海事淘汰羅東高工。（學生棒球聯盟提供）台南海事淘汰羅東高工。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕擺脫昨日首戰遭完封的窘境，台南海事今天（8日）一開賽就爆發5分大局打出氣勢，提前5局以10比2擊敗黑豹旗亞軍球隊羅東高工，在高中木棒聯賽第二階段勝場開張，確定挺進第三階段。

兩隊在第二階段首場都落敗，今天成為晉級保衛戰，海事一開賽就展現氣勢，無人出局攻佔滿壘，陳鑫安敲出左外野安打一棒打回2分，曾翊瑋、潘鏡臣接著都擊出二壘安打，海事一口氣打進5分。

羅工1局下追回1分，海事2局上再靠著陳鑫安三壘安打攻下1分，到了3局上，鄭宇致安打再帶回2分，羅工則是在3局下再追1分，到了5局上，海事鄭宇致三壘安打追加2分保險。有了領先分數，海事第5局換下先發投手邱丞軒，推上球速不錯的吳杰叡登板，羅工雖一度攻上得點圈，但無功而返，海事拿下勝利，羅工確定遭到淘汰。

海事總教練田家銘表示，昨天一分未得，在於選手想要打大支，提醒他們先顧好擊球點比較重要，全壘打可遇不可求，投手則是先用下勾邱丞軒先發，再換上速球型的吳杰叡，製造速差效果來壓制對手。

海事全場敲出12支安打，前兩棒張仲凱、鄭宇致都是猛打賞，第四棒陳鑫安則是3支2，打下3分打點，被田家銘點名是重要功臣，「他第一局滿壘打出安打，先帶動球隊氣勢很重要」，田總說，陳鑫安的速度、爆發力好，守游擊範圍大，高三身材變壯，速度卻沒有變慢，在於增加的是肌肉量，他勤練重量，畢業後打算報名中職選秀。

陳鑫安說，昨天大家氣氛不嗨，今天高三學長要挺身而出，先帶動隊友，打擊本來就是自己優勢。他再說，上高中後以職棒為目標，高二時有球探在觀察，自己開始萌生想法，高三想拚出身價。

