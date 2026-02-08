自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》海神不敵特攻苦吞5連敗 朱永弘扛起輸球責任期待球員挑戰極限

2026/02/08 18:45

朱永弘。（資料照，TPBL提供）朱永弘。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今以雙洋將出擊下，以84：113不敵新北中信特攻，近期苦吞5連敗，代理總教練朱永弘坦言團隊必須修正失誤，自己身為主帥也會扛下輸球責任。

海神持續受到傷兵所困，今依舊僅派出雙洋將奧迪傑、克力斯，團隊火力欠佳，整體命中率僅36.4%，一共出現24次失誤，全隊僅3人得分上雙，奧迪傑攻下全隊最高18分、11籃板，廖偉皓外線6投4中拿下17分，余純安拿10分，先發5人得分都是個位數，呂威霆9分、8籃板。

朱永弘表示，團隊急需改進非受迫性失誤，而身為總教練，輸球的責任自己會一肩扛起，「球員很努力在改變，接下來無論勝負如何，都希望有球員跳出來挑戰自己的極限。」

對於于煥亞的腦震盪傷勢，朱永弘表示，儘管昨日控制他上場時間，今天仍感不適故休兵，他肯定菜鳥廖偉皓的表現，「很高興每場都有不一樣的人跳出來，偉皓也發掘自己的優點，在傷兵尚未回歸以前，有人挺身而出很重要。」

廖偉皓今三分球6投4中，攻下生涯新高17分、2抄截、1籃板，他說三分球是自己的進攻武器，上場保持平常心，「但今天失誤太多，減少失誤就有機會，自己在轉換快攻跟防守端也要再磨練，下一場繼續努力，保持信心。」

