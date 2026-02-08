TPBL》戰神剋星！夢想家本季4次對決都贏球 梅克34分又做白工

爾摩沙夢想家終場以104比91擊敗台北戰神。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家今作客和平籃球館，團隊5人得分超過雙位數，合力以104：91擊敗只以單洋將出賽的台北台新戰神，本季4次對決都贏球。

背靠背出賽的戰神連兩天以單洋將梅克應戰，基德右膝不適、弗利沙腸胃炎不適持續高掛免戰牌，今天就連錢肯尼也因右手手腕挫傷無法上陣，上半場雖然在禁區輸了18分，但靠丁聖儒外線6投4中，黃聰翰也有3顆三分球，打完前兩節以46：46與夢想家戰平。

夢想家易籃後靠班提爾與張宗憲在外線開火，加上高柏鎧在禁區頻頻得手，帶著80：75優勢進入第四節，末節霍爾曼的三分打幫助夢想家取得94：81領先，戰神得分則依舊集中在梅克身上，末節氣力放盡，單節只拿下16分，吞下3連敗。

班提爾27分、20籃板「雙20」演出，高柏鎧進帳16分、13籃板，蔣淯安12分、8助攻，馬建豪挹注13分，霍爾曼11分、6籃板。

連兩天勞苦功高的梅克此役上場45分鐘59秒，28投8中繳出34分、22籃板，丁聖儒挹注17分、5籃板、8助攻，蘇奕晉進帳13分都集中在第三節。

